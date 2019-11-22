Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"

Уже в это воскресенье, 24 ноября, на канале "1+1" состоится финал шоу Танці з зірками-2019. Как стало известно из прошлого выпуска, за кубок поборются три пары участников - Анна Ризатдинова и Александр Прохоров, Ксения Мишина и Женя Кот, а также Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар (кстати, здесь мы голосуем за самую сильную пару).

В преддверии финала мы списались с Викторией Булитко и расспросили ее о настроении, темпе репетиций, партнере и ожиданиях от предстоящего вечера на проекте. В перерывах между тренировками актриса юмористической студии "Дизель Шоу" рассказала, почему сперва не обрадовалась прохождению в финал, чего боялась при знакомстве с Дмитрием Дикусаром и на какие результаты рассчитывает в это воскресенье.

- До финала "Танцев" меньше недели. Как настроение?

У меня было очень хорошее настроение в воскресенье, когда оказалось, что мы прошли в финал. В понедельник оно испортилось, потому что я узнала, сколько всего нужно подготовить за неделю. А во вторник я уже была готова идти в бой (смеется).

- В каком режиме сейчас проходят ваши тренировки? Сколько тратите на это времени?

Все время, свободное от репетиций "Дизель Шоу".

- И в таком режиме прошел весь сезон? Вам наверняка пришлось временно оставить работу и привычный ритм жизни?

Нет, танцы я совмещала со съемками в сериалах и с гастролями "Дизель Шоу". А это значит: много перелетов и переездов, много репетиций по ночам и очень мало сна.

- Покидая шоу, некоторые участники признаются, что рады этому. Рады наконец-то вернуться к прежней жизни, выспаться и так далее. Вы были рады в прошлое воскресенье остаться на проекте? Хотелось ли в финал?

Когда я узнала, что мы прошли в финал, это было очень неожиданно. У меня с детства с танцами не складывалось. Но благодаря зрителям, мы с Димой в финале. Это неожиданно, но очень приятно.

- Как изначально оценивали свои силы? Рассчитывали ли дойти до финала?

Когда я пришла на "1+1" с ICTV, то была уверена, что меня выгонят после первого танца (смеется). Потом по оценкам жюри было понятно, что мы вряд ли будем успешными. Но для нас много сделали зрители. Это они привели нас в финал.

- Что давалось вам в этом сезоне труднее всего?

Латино-американские танцы! Они быстрые и технически сложные.

- Как считаете, в чем секрет успеха?

Наверное, в искренности и максимальной отдаче своему делу. Многие зрители писали, что голосуют за нас, потому что видят, как много мы трудимся.

- Последние несколько недель ваши поклонники, зрители в YouTube и фолловеры в Instagram часто говорят о том, что судьи недооценивают вас и даже занижают вам баллы. Что думаете по этому поводу?

Я ничего не могу сказать, я же не судья. Я танцую, как могу, на все свои 100 процентов.

- Считает ли справедливыми оценки Дмитрий?

Это нужно спросить у Димы. Но он всегда меня хвалит, поддерживает и говорит, что я тружусь и танцую на все 40 баллов.

- Как опишите вашего партнера? Легко ли вам было встать в пару с Дмитрием Дикусаром?

Поначалу я очень боялась огромной разницы в росте. Но когда мы начали репетировать, это отошло на второй план. Дима - настоящий мужчина: благородный, воспитанный, трудолюбивый. И он настоящий профессионал своего дела.

- Быстро ли вам удалось найти общий язык? Возникают ли на репетициях споры? Из-за чего?

У нас ни разу не было конфликтов. Бывало, я смотрела на другие пары и думала: "Слава Богу, что Дима такой хороший и никогда на меня не кричит". Он требовательный и строгий тренер. Но он никогда меня не обижал.

- Этот сезон "Танцев" бьет рекорды по сплетням о закулисных романах. Причем распускают их сами же ведущие и организаторы. Вашу пару эта участь обошла. Как считаете, почему? Что вообще думаете об этих разговорах в эфире?

Да как же обошла! Нам в начале сезона пытались приписать роман: рассказывали, что в Грузию мы не просто так летали. Но это быстро забылось, потому что неправда. У нас только рабочие, танцевальные отношения. Нас с Димой объединяет общая тема: хорошо станцевать для нашего зрителя. Я думаю, зрителям всегда интересны не только танцы, но и закулисье проекта: интриги, скандалы, расследования. Кто-то что-то додумает, а кому-то может показаться.

- Как оцениваете свои шансы в финале?

Даже если зритель проголосует за нас максимально, нам не дадут первое место, потому что у нас будут самые низкие оценки. Максимум - мы получим второе место.

- Увидят ли зрители шутки о "Танцах" в программе "Дизель Шоу" после вашего участия? Возможно, уже есть какие-то идеи, наработки?

Вообще, мы уже целое открытие посвятили этой теме в одном из выпусков. Всё, что замечено было нашими авторами, вылилось в шутки. Легкий стеб.

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