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Госпитализированный Харчишин рассказал о результатах теста на коронавирус

Музыкант попал в больницу с симптомы, похожими на COVID-19

среда, 18 марта 2020, 11:15
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После поездки в Италию лидер украинской рок-группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин был госпитализирован с подозрением на коронавирус. Музыкант сдал два теста на COVID-19, а результатами поделился на своей странице в Facebook.

Первый тест, как рассказывал ранее певец, оказался отрицательным, второй также подтвердил, что коронавируса у него нет. "После получения мной второго теста (ПЦР), который окончательно подтвердил отсутствие вируса COVID-19 (коронавирус), меня выписали для продолжения лечения пневмонии в медучреждении по месту жительства", - написал Харчишин.

В подтверждение своих слов музыкант опубликовал фото результатов анализов. "Для развенчания мифа и обеспечения официального алиби своим друзьям и любимым контактным лицам, публикую результаты моих обоих тестов", - написал Валерий.

Напомним, что вернувшись из Италии Валерий Харчишин почувствовал недомогание - у него появился сухой кашель, температура и другие симптомы COVID-19. Музыканта отвезли в больницу в Белой Церкви и поместили в инфекционное отделение.

Медики диагностировали у Валерия одностороннюю пневмонию и отправили назад в Киев. Сейчас Харчишин проходит лечение в одной их частных клиник столицы.

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