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Экс-холостяк Никита Добрынин с невестой находятся на самоизоляции после поездки в Америку

Пара экстренно вернулась домой из-за карантина

среда, 18 марта 2020, 10:05
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Герой реалити-шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин и победительница проекта, а теперь уже и его невеста, Даша Квиткова с трудом вернулись в Украину из США, а теперь находятся на самоизоляции.

Об этом телеведущий сообщил в своем Instagram. "Мы дома. И дома остаемся. После Америки решили провести самокарантин и не выходить на улицу без лишней необходимости", - написал Добрынин.

"Это самое ценное, что каждый сейчас может сделать. Заняться собой, чаще звонить родным, поддержать друзей и просто быть в курсе происходящего", - добавил телеведущий.

Никита также поделился с поклонниками своими правилами, которые помогут уменьшить риски инфицирования.

"В этот период как никогда помогают: здоровый образ жизни, прогулки на свежем воздухе, избегайте большого скопления людей и не ввязывайтесь в бесполезные споры по теме короны. Не пытайтесь никого научить уму разуму или "спасти". Каждый имеет право на свое мнение и создает свою реальность, в которой потом и живет", - отметил Добрынин.

Никита и Даша отправились в Майами (США) на учебу, там они должны были пробыть до 22 марта. После того, как эпидемия коронавируса набрала обороты, пара приняла решение вернуться домой. Однако при поиске билетов влюбленные столкнулись с трудностями.

  • Украинские знаменитости придерживаются карантина, который ввели по всей стране из-за угрозы распространения опасного коронавируса. Звезды проводят это время дома, в кругу родных и близких, а также гуляют на свежем воздухе.
  • Украинский музыкант Валерий Харчишин, лидер рок-группы "Друга Ріка", был госпитализирован с подозрением на коронавирус. После поездки в Италию певец почувствовал недомогание - у него появился сухой кашель, температура и другие симптомы COVID-19.

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