RU  UA

Лайм

Муж Регины Тодоренко признался жене и сыну в любви, но толкать романтические речи он точно не мастер

Влад Топалов опубликовал фото с самыми любимыми людьми

среда, 18 марта 2020, 14:23
читати статтю українською

Российский певец Влад Топалов, муж телеведущей Регины Тодоренко, поделился с поклонниками семейным снимком, который сопроводил признанием в любви.

На фотографии, опубликованной в Instagram, звездные супруги позируют с маленьким сыном Мишей, которого родители называют на американский манер Майклом. Фото получилось ярким, трепетным, излучающим теплоту и счастье. А вот признание в чувствах - немного странным.

Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

"За этих двоих могу легко убить. Мне кажется, даже не задумываясь. Когда их обижают или они расстроены чем-то или кем-то.... а именно кучей дебилов, которые нас окружают, я превращаюсь в Халка", - подписал снимок певец.

Напомним, что Регина Тодоренко и Влад Топалов узаконили свои отношения 25 октября 2018 года. Тогда телеведущая была на последних месяцах беременности, поэтому звездная пара решила просто расписаться.

А шумное гуляние в кругу друзей влюбленные устроили летом 2019-го в Италии. Пышное торжество длилось три дня, после которого пара отправилась в романтическое путешествие.

  • Ранее Регина Тодоренко и Влад Топалов трогательно поздравили сына с днем рождения. 5 декабря прошлого года Мише исполнился годик.
  • Российский певец Влад Топалов обеспокоил своих поклонников новостью о том, что с начала 2020 года перенес две операции. Свою публикацию исполнитель сопроводил снимком, на котором запечатлен с повязкой.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

18-летняя Билли Айлиш обратилась к фанатам с очень взрослым посланием по поводу коронавируса

Билли Айлиш обратилась к фанатам, которые не считают коронавирус серьезной опасностью

Звезда "Ла-Ла-Ленда" Эмма Стоун отложила свадьбу за считанные дни до церемонии

Голливудская актриса Эмма Стоун перенесла свадьбу не неопределенный строк из-за пандемии коронавируса.

После консультации с врачами 93-летняя Елизавета II скрылась от коронавируса в замке

Эпидемия коронавируса вынудила королеву Елизавету II уехать из Лондона в Виндзорский замок

Интервью

Тимур Ященко

5 неудобных вопросов о военной драме "Черкаси" режиссеру Тимуру Ященко

TVORCHI

Мы не можем нравиться всем. Поэтому выходим и делаем, что умеем, максимально круто - группа TVORCHI

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: