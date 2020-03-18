Муж Регины Тодоренко признался жене и сыну в любви, но толкать романтические речи он точно не мастер

Российский певец Влад Топалов, муж телеведущей Регины Тодоренко, поделился с поклонниками семейным снимком, который сопроводил признанием в любви.

На фотографии, опубликованной в Instagram, звездные супруги позируют с маленьким сыном Мишей, которого родители называют на американский манер Майклом. Фото получилось ярким, трепетным, излучающим теплоту и счастье. А вот признание в чувствах - немного странным.

Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

"За этих двоих могу легко убить. Мне кажется, даже не задумываясь. Когда их обижают или они расстроены чем-то или кем-то.... а именно кучей дебилов, которые нас окружают, я превращаюсь в Халка", - подписал снимок певец.

Напомним, что Регина Тодоренко и Влад Топалов узаконили свои отношения 25 октября 2018 года. Тогда телеведущая была на последних месяцах беременности, поэтому звездная пара решила просто расписаться.

А шумное гуляние в кругу друзей влюбленные устроили летом 2019-го в Италии. Пышное торжество длилось три дня, после которого пара отправилась в романтическое путешествие.

Ранее Регина Тодоренко и Влад Топалов трогательно поздравили сына с днем рождения. 5 декабря прошлого года Мише исполнился годик.

Российский певец Влад Топалов обеспокоил своих поклонников новостью о том, что с начала 2020 года перенес две операции. Свою публикацию исполнитель сопроводил снимком, на котором запечатлен с повязкой.

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