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Слава из "НеАнгелов" рассказала, как развлекается с детьми на карантине

И дала несколько советов поклонникам

среда, 18 марта 2020, 12:22
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Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская придерживается карантина, который ввели по всей стране из-за угрозы распространения коронавируса. Певица проводит время дома со своими двумя детьми - 5-летним Леоном и 4-летней Лаурой.

Артистка написала в Instagram пост, в котором поделилась с поклонниками советами, как весело провести время с детишками. По словам Славы, в ее рекомендациях присутствует много творчества и хэнд-мейда.

Фото: instagram.com/babaslavka

Свою публикацию певица сопроводила снимком, на котором запечатлена с сыном на улице - оба они в защитных масках.

"Даже если маски ничего не решают (а это не доказано), мне так будет спокойней, - отметила Каминская. - Попрошу знатных вирусологов оставить свои комментарии в пределах черепной коробки".

Итак, первый пункт в списке певицы - кулинария. "Я выписала список любимых вкусняшек своих младшеньких, и планирую какое-то время уделять кухне. Мы не учимся готовить борщи, в меню: желешки, лоли-попс, мороженое, цветные бутерброды. В общем, в ход пошла запрещенка", - поделилась Слава.

Также в планах у Каминской: декор старых футболок, пересадка комнатных растений, домашние концерты и много другое.

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