Слава из "НеАнгелов" рассказала, как развлекается с детьми на карантине

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская придерживается карантина, который ввели по всей стране из-за угрозы распространения коронавируса. Певица проводит время дома со своими двумя детьми - 5-летним Леоном и 4-летней Лаурой.
Артистка написала в Instagram пост, в котором поделилась с поклонниками советами, как весело провести время с детишками. По словам Славы, в ее рекомендациях присутствует много творчества и хэнд-мейда.
Свою публикацию певица сопроводила снимком, на котором запечатлена с сыном на улице - оба они в защитных масках.
"Даже если маски ничего не решают (а это не доказано), мне так будет спокойней, - отметила Каминская. - Попрошу знатных вирусологов оставить свои комментарии в пределах черепной коробки".
Итак, первый пункт в списке певицы - кулинария. "Я выписала список любимых вкусняшек своих младшеньких, и планирую какое-то время уделять кухне. Мы не учимся готовить борщи, в меню: желешки, лоли-попс, мороженое, цветные бутерброды. В общем, в ход пошла запрещенка", - поделилась Слава.
Также в планах у Каминской: декор старых футболок, пересадка комнатных растений, домашние концерты и много другое.
- Ранее ведущие Нового канала запустили флешмоб #ЗалишайсяВдома и призвали украинцев не покидать дома без крайней необходимости. Теперь Сергей Притула, который постоянно занят на съемках, наконец-то может насладиться общением с женой и детьми. И даже приготовить им обед.
- 11 марта Кабинет министров Украины принял решение о вводе по всей стране режима карантина из-за угрозы распространения коронавируса. Карантин продлится с 12 марта по 3 апреля.
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