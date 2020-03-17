Киевляне и коронавирус: что можно делать при тотальном запрете

Мировая эпидемия коронавируса привела к серьезнейшим последствиям на всей планете. Падение акций мировых компаний, ограничение авиасообщения и закрытие границ – все это кардинально отразится на жизни украинцев. Не осталась в стороне и столица: уже с 17 марта в Киеве ввели ряд ограничений. "Апостроф" разобрался, что изменится в жизни киевлян и как карантин повлияет на жизнь города.

Работа и транспорт

Ближайших две недели Украина проведет в состоянии необъявленного чрезвычайного положения. Со всеми вытекающими из этого последствиями. Напомним, в понедельник, 16 марта, обращение президента Владимира Зеленского относительно ситуации с коронавирусом привело к введению ряда общегосударственных запретов. В этот же день на заседании Кабмина было принято решение остановить работу авиа-, железнодорожного и автобусного сообщения между городами и областями Украины.

Впрочем, в Киеве есть свои нюансы. К примеру, определенная задержка произошла с остановкой метрополитена, как этого требовало правительство. Но в отличие от заявлений мэра Харькова Геннадия Кернеса, который публично заявил о том, что не будет выполнять указания правительства, в КГГА в конце концов приняли решение о том, что метро в столице будет закрыто уже 17 марта в 23.00. Подземка не будет работать до 3 апреля, если, конечно, карантин не продлят.

Отдельный нюанс – поездки в наземном общественном транспорте. "Городские перевозки могут осуществляться в режиме: до 10 человек – в маршрутных такси и такси, и до 20 человек – в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая", - сказал президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Впрочем, на данный момент не было предложено реального механизма контроля над соблюдением этих рекомендаций.

В связи с этим, очевидно, попросту решили сократить количество транспорта. К примеру, городская электричка с сегодняшнего дня тоже изменила график работы. С 17 марта до 3 апреля будут курсировать только два маршрута, и только утром и вечером.

Уже с 12:00 18 марта прекращаются также железнодорожные, авиационные, автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки в Украине. Из пригорода в столицу на общественном транспорте добраться будет невозможно.

Подобные меры могут несомненно озолотить работников такси, но приведут к существенному ухудшению жизни киевлян. А также гостей столицы, многие из которых не только рискуют остаться без работы (особенно это касается сферы обслуживания), но и без средств для аренды жилья. Это может привести к серьезному оттоку людей из Киева, а также других крупных городов, где вводятся практически аналогичные меры. Тем более, что по мнению экспертов, есть высокая вероятность того, что власти придется продлить действие ограничений. По информации "Апострофа", уже сейчас в Кабмине в связи с опасностью эпидемии обсуждают возможность продления карантина до конца апреля. Все это, без сомнения, ударит по значительному числу горожан.

При этом, эксперты считают, что действия власти могут привести к серьезным проблемам. Дело в том, что ограничение количества единиц транспорта приведет к увеличению количества пассажиров, несмотря на все запреты. В результате ограничения приведут к обратному процессу – повышению заболеваемости.

В целом, это приведет к параличу всего транспорта. Большинство людей окажутся отрезанными от "большого мира".

Путаница получилась и из-за использования масок. В Минздраве публично посоветовали украинцам не использовать их для здоровых людей: дело в том, что они в основном не защищают от поступления вирусов во время дыхания. В то же время в КГГА по каким-то причинам накаляют настроения. Так, заместитель Кличко Николай Поворозник заявил, что пассажиров не пустят в общественный транспорт без масок. Учитывая наличие дефицита масок для лица, эти слова чиновника лишь усиливают панические настроения.

Закрытие города

Мест для досуга в столице не осталось. На данный момент в Киеве продолжают работать банки, аптеки, автозаправки, а также продуктовые и хозяйственные магазины. Даже строительные магазины ушли на карантин. К тому же с 17 марта в Киеве максимально ограничивается проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан.

Ограничена работа мест общественного питания. Запрет действует на заведения быстрого питания, рестораны, кафе, бары. Они смогут принимать только онлайн-заказы на доставку еды. В социальных сетях некоторые рестораторы высказывают возмущения по поводу ограничения работы общепитов, однако поддерживают решение, понимая, что убытки неизбежны.

"Ребята, очень хотел бы, как приличный ресторатор, написать красивый маркетинговый пост о том, что я закрываюсь из-за социальной ответственности и ещё пару "мимими" для чувствительных людей, а не потому, что ж..па и проще закрыться, чем терпеть убытки или не потому, что завтра-послезавтра и так принудительно закроют, но просто закрылся на ремонт", - полушутя отметил известный киевский ресторатор Ян Монастырский.

Впрочем, есть и положительный момент: несмотря на активное обсуждение последствий эпидемии в соцсетях, паники в столице не наблюдается. В магазинах людей примерно столько же, сколько и всегда. На фоне горячих сообщений о полностью "вычищенных" супермаркетах в Западной Европе, поведение украинцев не может не вызывать уважения. Единственный неприятный сигнал - в некоторых торговых сетях немного - на 10-20% - поднялись цены на определенные позиции товаров. Увы, у нас всегда находятся те, кто хочет заработать на неприятностях ближних - либо во время войны, либо во время коронавируса...