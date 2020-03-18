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Звезда "Ла-Ла-Ленда" Эмма Стоун отложила свадьбу за считанные дни до церемонии

В романтические планы актрисы и ее жениха вмешался коронавирус

среда, 18 марта 2020, 13:23
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Оскароносная актриса Эмма Стоун отложила свадьбу из-за распространения по всему миру коронавируса. Звезда "Ла-Ла-Ленда" должна была выйти замуж за сценариста Дэйва МакКери в минувшие выходные в Лос-Анджелесе, но церемония не состоялась.

Как пишет Daily Mail, торжество пришлось отменить на неопределенный срок. Новая дата бракосочетания пока не объявлена. Издание отмечает, что президент США Дональд Трамп не рекомендует проводить массовые мероприятия численностью более 10 человек.

Напомним, что пара познакомилась в 2016 году, когда Стоун снималась в комедийном скетче SNL, режиссером которого стал ее будущий муж. О своей помолвке влюбленные объявили в декабре прошлого года.

До этого Эмма и Дэйв не афишировали свои отношения, не публиковали в соцсетях совместных фотографий и не выходили вместе на красную дорожку.

  • Быстрое распространение нового коронавируса COVID-19 заставило еще одну звездную пару отменить свадьбу. Кэти Перри и Орландо Блум перенесли торжество, которое планировали отпраздновать в Японии этим летом.
  • Еще больше знаменитых людей рассказывают, что им диагностировали COVID-19. Теперь диагноз подтвердился у актеров "Игры престолов" и "Мстителей".

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