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Ани Лорак выпустила клип на песню, которую для нее написала TAYANNA: видео

Не прошло и месяца с дня премьеры клипа "Я бы летала", как 19 марта певица представила новое творение

четверг, 19 марта 2020, 17:10
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Вслед за музыкальным видео "Я бы летала" Ани Лорак выпустила еще один клип. Ролик снят на песню "Обещаю", написанную украинской певицей TAYANNA в соавторстве с Евгением Лишафаем.

О выходе клипа исполнительница сообщила фанам на своей странице в Instagram. "Еще одна суперпремьера в этом месяце! Клип "Обещаю" ждет вас на YouTube прямо сейчас! С любовью для вас!", - написала певица.

Новый клип в традициях Ани Лорак – история одной любви, рассказанная в шикарных интерьерах гостиницы. Съемки проходили в отеле The Ritz-Carlton Moscow.

В ролике певица предстает в нескольких соблазнительных образах: в белоснежном брючном костюме, в кожаных брюках и прозрачной блузке, а также в светлом тренче.

"Я бы никогда не подумал, что соглашусь снимать LoveStory. Но Ани - с ее энергетикой и любовью, которые она несет в мир, невозможно отказать. Мы хорошо сработались и дарим зрителям историю красивых воспоминаний о том, что даже закончившиеся отношения - это повод для благодарности, а не для разрушения", - рассказывает режиссер клипа Радислав Лукин.

  • Ани Лорак похвасталась талантами своей дочери. Певица опубликовала в Instagram короткое видео, на котором 8-летняя София забавно позирует, изображая модель. В кадре звучит новая песня звездной мамы "Я бы летала".
  • Также певица рассказала о романе с Егором Глебом, который младше певицы на 15 лет. Каролина призналась, где познакомилась с молодым человеком и как возникла симпатия.

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