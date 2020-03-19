Украинская певица рассказала о тесте на коронавирус и его результате

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Санта Димопулос обеспокоила фанов тем, что прошла тест на коронавирус. Певица опубликовала в Instagram-Stories фото с результатом анализа. К счастью, диагностика не показала у нее наличия COVID-19, однако встревоженные поклонники забросали своего кумира вопросами.

Тогда Санта решила записать видеообращение, в котором объяснила, почему решила провериться. По словам артистки, таким образом она просто перестраховалась.

Фото: instagram.com/santadimopulos

"Никаких симптомов заболевания у меня нет, есть только насморк, но это не об этом. Я недавно узнала, что в Куршевеле (горнолыжный курорт Франции, - Ред.), откуда мы вернулись, была вспышка коронавируса. И поскольку у меня двое маленьких детей, я решила не рисковать и поехать сдать анализ", - рассказала Санта.

Фото: instagram.com/santadimopulos

Тест певица сдавала в Александровской больнице Киева. "У них полный завал, и у всех анализов они не берут, - говорит Димопулос. - Потому что анализов мало, а желающих много. Берут только у тех, у кого есть какие-то симптомы заболевания и у тех, кто вернулся из стран, где есть очаг заболевания".

"Слава Богу у меня отрицательный тест, - подытожила певица. - Я желаю всем здоровья и терпения".

Фото: instagram.com/santadimopulos

После поездки в Италию лидер украинской рок-группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин был госпитализирован с подозрением на коронавирус. Музыкант сдал два теста на COVID-19, а результатами поделился на своей странице в Facebook.

Герой реалити-шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин и победительница проекта, а теперь уже и его невеста, Даша Квиткова с трудом вернулись в Украину из США, а теперь находятся на самоизоляции.

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