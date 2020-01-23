Украинская певица похвасталась фигурой в бикини спустя 4 месяца после родов

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Санта Димопулос в сентябре прошлого года стала мамой во второй раз, родив очаровательную дочь Софию. Все это время звездная мамочка не показывала, как изменилась ее фигура после родов, но сейчас решила сделать исключение.

Так, на странице певицы в Instagram появился снимок, сделанный во время отдыха в Арабских Эмиратах. На фото Санта позирует в бикини синего цвета, демонстрируя свое подтянутое тело. Певица стоит возле бассейна, подняв над головой свою малышку.

Фото: instagram.com/santadimopulos

Фото: instagram.com/santadimopulos

Стоит отметить, что после рождения девочки прошло всего 4 месяца, а Санта уже успела восстановить свои прежние формы. Правда, сама певица говорит, что ей еще есть к чему стремиться. На днях Димопулос опубликовала фото 2-летней давности, на котором показала свой безупречный пресс.

Фото: instagram.com/santadimopulos

Напомним, что Санта Димопулос родила дочь 14 сентября 2019 года. Девочка появилась на свет довольно крупненькой, ее вес составил 4,170 килограмма. Роды проходили в одной из клиник Монако.

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