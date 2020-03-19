RU  UA

Лайм

Зараженная коронавирусом Ольга Куриленко рассказала о своем состоянии

Актриса сообщила, что идет на поправку

четверг, 19 марта 2020, 10:57
читати статтю українською

Голливудская актриса Ольга Куриленко, уроженка Украины и звезда "бондианы", которая заразилась коронавирусом, идет на поправку.

Об этом знаменитость рассказала на своей странице в Instagram. Ольга призналась, что температура уже стабилизировалась и она чувствует себя намного лучше. "Ребята, сегодня мне лучше! Температура прошла", - поделилась актриса.

Куриленко также рассказала, что находится в Лондоне, а также ответила на один из вопросов поклонников, какое лечение она принимает.

"Какое мне прописали лечение? Никакого! Сказали только пить парацетамол при высокой температуре и болях, что я и делала. Для поддержки иммунитета я пью следующие витамины: Витамин С, Е, Д, B5, Curcumin (Turmeric), Zinc. Внимание! Эти витамины не лечат коронавирус!!! Они только могут помочь иммунной системе бороться с вирусами и инфекцией", - поделилась "девушка Бонда".

  • Напомним, что о заражении коронавирусом Ольга Куриленко сообщила 16 марта. На тот момент актриса болела уже неделю. Симптомами болезни звезда "бондианы" назвала температуру и слабость.
  • Еще больше знаменитых людей рассказывают, что им диагностировали COVID-19. Теперь диагноз подтвердился у актеров "Игры престолов" и "Мстителей".

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Это очень страшно: Маша Ефросинина рассказала о своей главной фобии

Ведущая вспомнила в эфире, как однажды от страха потеряла сознание

Актриса "Дизель Шоу" Виктория Булитко рассказала о любимом, с которым состоит в отношениях более 5 лет

Виктория Булитко разоткровенничалась о своей личной жизни - рассказала о парне и о планах стать мамой.

Актер Идрис Эльба поделился страхами после диагностики коронавируса

Идрис Эльба заразился коронавирусом и боиться осложнений из-за бронхиальной астмы

Интервью

Тимур Ященко

5 неудобных вопросов о военной драме "Черкаси" режиссеру Тимуру Ященко

TVORCHI

Мы не можем нравиться всем. Поэтому выходим и делаем, что умеем, максимально круто - группа TVORCHI

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: