Зараженная коронавирусом Ольга Куриленко рассказала о своем состоянии

Голливудская актриса Ольга Куриленко, уроженка Украины и звезда "бондианы", которая заразилась коронавирусом, идет на поправку.

Об этом знаменитость рассказала на своей странице в Instagram. Ольга призналась, что температура уже стабилизировалась и она чувствует себя намного лучше. "Ребята, сегодня мне лучше! Температура прошла", - поделилась актриса.

Куриленко также рассказала, что находится в Лондоне, а также ответила на один из вопросов поклонников, какое лечение она принимает.

"Какое мне прописали лечение? Никакого! Сказали только пить парацетамол при высокой температуре и болях, что я и делала. Для поддержки иммунитета я пью следующие витамины: Витамин С, Е, Д, B5, Curcumin (Turmeric), Zinc. Внимание! Эти витамины не лечат коронавирус!!! Они только могут помочь иммунной системе бороться с вирусами и инфекцией", - поделилась "девушка Бонда".

Напомним, что о заражении коронавирусом Ольга Куриленко сообщила 16 марта. На тот момент актриса болела уже неделю. Симптомами болезни звезда "бондианы" назвала температуру и слабость.

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