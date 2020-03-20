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Говорил, что убьет: украинская певица раскрыла подробности преследований маньяка

Артистке до сих пор не удается найти на злоумышленника управу

пятница, 20 марта 2020, 11:30
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Украинская певица Злата Огневич впервые рассказала о преследованиях агрессивного поклонника в марте прошлого года. Спустя год исполнительница раскрыла подробности этой неприятной истории.

Артистка стала гостьей шоу "Слава+", которое выходит на YouTube-канале Люкс ФМ. В интервью звезда вспомнила, как впервые мужчина напал на нее возле подъезда (видео смотрите на странице ниже).

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Я очень испугалась и ничего не могла с собой сделать. В эти секунды ты даже кричать не можешь. Ты какая-то субстанция, с которой можно делать все что угодно, - вспоминает Злата. - Но потом я взяла себя в руки, стала кричать: Хэлп!. Мой водитель, к счастью, не отъехал далеко, он увидел, что что-то происходит, выскочил из авто и его оттащил".

После этого случая певице страшно ходить одной по улице, но она старается не поддаваться эмоциям. "Я не буду теперь сидеть дома из-за нападок этого маньяка", - подчеркнула Огневич.

Мужчина неоднократно преследовал Злату: ждал певицу возле спортзала, приходил на ее концерты, угрожал родственникам артистки.

"Он говорит, что он мой муж. Говорил, что убьет меня и всех, кто мешает нашему счастью. Он приезжал на мой концерт и говорил, что подорвет здание", - рассказала Огневич.

Певица отметила, что не раз обращалась за помощью в полицию, писала заявления, однако никто ничего не делает. "По закону у меня нет никакой защиты и никаких прав, пока он меня не пырнет ножом, - пожаловалась Злата. - Он до сих пор ходит по улице и работает в службе такси".

  • Ранее на преследования незнакомца пожаловалась и солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская. Мужчина долгое время преследовал певицу в социальных сетях, а затем добрался и до ее квартиры.
  • Позже Каминская рассказала, что этот мужчина "терроризирует и угрожает многим женщинам". Слава подала заявление в полицию и надеется на содействие правоохранителей.

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