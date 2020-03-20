Лана Дель Рей порвала с бойфрендом-полицейским

Певица Лана Дель Рей и полицейский Шон Ларкин расстались. Об этом бывший бойфренд 34-летней звезды рассказал в интервью The New York Times.

"Прямо сейчас мы просто друзья, - сказал он. - Мы все еще говорим и все такое, но у нас плотные графики".

Фото: @sean_c_larkin в Instagram

46-летний сержант и звезда реалити-шоу "Live PD" признался, что несмотря на звездный статус подруги, их отношения были совершенно обычными: "Мы встречались с моими друзьями из правоохранительных органов и их супругами. Мы вместе отмечали Супербоул, обедали и все в таком духе. Нормальные вещи, которые пары делают со своими друзьями".

Также Ларкин рассказал, что его дети 17 и 22 лет были "просто потрясены", когда впервые узнали о "новой девушке папы".

Об отношениях Ланы Дель Рей и полицейского СМИ узнали в сентябре 2019 года, когда папарацци засняли их на прогулке в Центральном парке Нью-Йорка. Позже певица подтвердила слухи, а в январе пришла с ним на церемонию награждения премии Грэмми-2020.

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