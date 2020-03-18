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Эмбер Херд призналась, что ударила Джонни Деппа дверью по голове

Бывшие супруги продолжают громкий суд по иску о клевете на $ 50 млн

среда, 18 марта 2020, 16:13
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В судебной битве Джонни Деппа против бывшей жены Эмбер Херд всплыли новые скандальные подробности их брака. По информации Page Six, адвокаты 56-летнего актера обнародовали аудиозапись 2016 года, на которой Херд признается, что ударила его дверью по голове.

Фото: Getty Images

"Меня просто ударили по голове долбаным косяком двери… Потом я встал, а ты опять меня вырубила", - жалуется Депп на записи.

"Мне жаль… я помню, что ударила тебя в ответ на тот случай с дверью. И мне действительно жаль, что я ударила тебя дверью или разбила тебе голову. Я не хотела", - отвечает Херд.

Аудиозапись была сделана для семейной терапии пары, которая пыталась наладить разваливающийся брак. Прослушав ее, Херд настояла, что специально не била Деппа дверью, а пыталась сбежать из комнаты, где "Джонни на нее напал".

"Я пыталась закрыть дверь, а он пытался войти, несмотря на мои попытки убежать от нападения, - сказала 33-летняя актриса. - Я очень ясно дала понять, что мне жаль, что дверь ударила его, когда я вошла в комнату, в которую я… пытался сбежать".

Скандальные пленки впервые были прослушаны в суде в 2016 году, во время их бракоразводного процесса. Теперь, когда Депп подал на Херд иск за клевету, они снова всплыли. Актриса заявляет, что Депп неоднократно бил ее до и после свадьбы, но Депп решительно отрицает это, утверждая, что на самом деле он стал жертвой домашнего насилия.

  • Ванесса Паради трогательно защитила Джонни Деппа в деле против Эмбер Херд. Бывшая жена не верит, что Депп способен на жестокое насилие.
  • Ранее переписку Джонни Деппа зачитали в суде. Он угрожал "сжечь и утопить" бывшую жену Эмбер Херд.

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