Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились милыми детскими фото со своими мамами

22 марта Великобритания отпраздновала День матери, по случаю которого Кейт Миддлтон и принц Уильям в Instagram поделились с поклонниками трогательными семейными фотографиями.

"Для матерей, молодых и пожилых, а также семей, которые проводят сегодняшний день вместе и порознь - мы думаем обо всех вас в это трудное время. Счастливого Дня матери!" - подписала королевская семья снимки.

Фото: @kensingtonroyal в Instagram

На первом фото изображены сами Кейт и Уильям, катающие на спинах маленьких принца Джорджа и принцессу Шарлотту; второй снимок запечатлел погибшую принцессу Диану с сыновьями Уильямом и Гарри; на третьем фото - молодая Кэрол Миддлтон с новорожденной дочерью Кейт; четвертое фото - ничто иное, как открытка, которую принц Джордж подарил своей маме.

Фото: @kensingtonroyal в Instagram

Фото: @kensingtonroyal в Instagram

Фото: @kensingtonroyal в Instagram

"Спасибо, что поделились этими прекрасными фотографиями! Герцогиня так похожа на свою прекрасную маму, - пишут в комментариях. - Открытка Джорджа такая красивая! Маленький художник!"

День матери в Великобритании ежегодно отмечают в четвертое воскресенье Великого поста, а в Украине - во второе воскресенье мая. В 2020 году День матери украинцы отпразднуют 10 мая.

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