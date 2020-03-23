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Сотрудник Букингемского дворца заболел коронавирусом - он мог контактировать с королевой Елизаветой

Диагноз подтвердился до того, как королева покинула дворец по совету врачей

понедельник, 23 марта 2020, 13:26
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Сотрудник Букингемского дворца заразился коронавирусом, пока там находилась 93-летняя Елизавета II. Издание The Sun сообщило, что положительный результат теста он получил в начале прошлой недели - до того, как королеву изолировали в Виндзорском замке.

"У сотрудника подтвердился коронавирус до того, как королева уехала в Виндзор, - сказал источник британской газете. - Во дворце работает 500 человек, поэтому нет ничего удивительного, что это произошло".

Фото: @theroyalfamily в Instagram

Всех работников королевского домохозяйства, с которыми контактировал зараженный, изолировали. Неизвестно, насколько близко инфицированный находился к королеве до диагностики Covid-19.

Ранее Елизавета II обратилась к нации, призвав изменить привычный образ жизни для защиты наиболее уязвимых членов сообщества.

"Мы чрезвычайно благодарны за самоотверженную работу наших ученых, врачей, служб неотложной помощи и государственных служб; но сейчас, больше чем когда-либо, у всех нас есть жизненно важная задача, которую мы должны выполнить как личности - сегодня, в ближайшие дни, недели и месяцы. Многим из нас нужно найти новые способы поддерживать связь друг с другом и обеспечивать безопасность близких. Я уверена, что мы справимся с этим", - написала она.

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