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Ольга Куриленко рассказала, как лечилась и полностью выздоровела от коронавируса

Выздоровление заняло у Ольги более двух недель

понедельник, 23 марта 2020, 16:37
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Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая в начале марта заразилась коронавирусом, порадовала фанатов новостями о своем здоровье. Девушка Бонда считает, что победила болезнь.

"Я думаю, я полностью выздоровела, - написала Ольга в Instagram. - Коротко о течении болезни: в первую неделю мне было очень плохо, я почти все время лежала с высокой температурой и много спала. Я спала 12 часов за ночь и потом ещё часа 3-4 днём! Подняться было тяжело. Усталость сумасшедшая. Головная боль дикая. Во вторую неделю температура полностью ушла и появился легкий кашель. Усталость осталась. Теперь практически никаких симптомов нет. Только немного кашель есть по утрам, но потом он полностью уходит на весь день. Теперь я наслаждаюсь отдыхом и провожу время с сыном. Держитесь!"

Фото: @olgakurylenkoofficial в Instagram

40-летняя звезда опубликовала фото, на котором греется у камина с 5-летним сыном Александром. Хотя Ольга чувствует себя здоровой, дома она все еще носит маску.

Ранее Куриленко раскрыла план лечения, который ей прописали врачи в Лондоне, где она живет с сыном и бойфрендом Беном Курой. "Сказали только пить парацетамол при высокой температуре и болях, что я и делала. Для поддержки иммунитета я пью следующие витамины: Витамин С, Е, Д, B5, куркумин (Turmeric), цинк. Внимание! Эти витамины не лечат коронавирус!!! Они только могут помочь иммунной системе бороться с вирусами и инфекцией", - написала она в соцсетях.

  • Вслед за Ольгой Куриленко коронавирус подхватила еще одна украинка в Голливуде. Актриса Иванна Сахно только что узнала о диагнозе и рассказала о симптомах.
  • 22 марта вечером стало известно об аналогичном диагнозе у голливудского экс-продюсера Харви Вайнштейн, осужденного недавно за сексуальное насилие. 68-летний Вайнштейн начал лечение за решеткой.

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