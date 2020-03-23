Том Хэнкс рассказал о второй неделе лечения коронавируса и подкинул фанам простой лайфхак

Актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон продолжают лечение в изоляции. На прошлой неделе супруги покинули клинику, где ранее у них диагностировали коронавирус, и арендовали дом, откуда пока ни ногой. И это, как отметил в свежем Фейсбук-посте Хэнкс, главный лайфхак борьбы с эпидемией.
"Привет, народ. Две недели прошло с момента наших первых симптомов и мы чувствуем себя значительно лучше. Самоизоляция работает так: вы никому не передаете это - вы ни от кого это не подцепите. Резонно, не так ли? - отметил актер. - Да, это продлится еще какое-то время, но если мы будем заботиться друг о друге, по возможности помогать друг другу и выходить иногда за рамки комфорта… это должно сработать. Мы справимся".
Напомним, что 63-летние Том Хэнкс и Рита Уилсон заразились коронавирусом в Австралии, куда приехали ради съемок биографического фильма "Элвис" База Лурмана. Хэнкс играет менеджера Пресли, полковника Тома Паркера. По информации Warner Bros., съемки фильма, выход которого намечен на октябрь 2021 года, приостановлены.
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