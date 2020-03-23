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Том Хэнкс рассказал о второй неделе лечения коронавируса и подкинул фанам простой лайфхак

Актер и его супруга идут на поправку, но все еще остаются в изоляции

понедельник, 23 марта 2020, 11:40
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Актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон продолжают лечение в изоляции. На прошлой неделе супруги покинули клинику, где ранее у них диагностировали коронавирус, и арендовали дом, откуда пока ни ногой. И это, как отметил в свежем Фейсбук-посте Хэнкс, главный лайфхак борьбы с эпидемией.

"Привет, народ. Две недели прошло с момента наших первых симптомов и мы чувствуем себя значительно лучше. Самоизоляция работает так: вы никому не передаете это - вы ни от кого это не подцепите. Резонно, не так ли? - отметил актер. - Да, это продлится еще какое-то время, но если мы будем заботиться друг о друге, по возможности помогать друг другу и выходить иногда за рамки комфорта… это должно сработать. Мы справимся".

Напомним, что 63-летние Том Хэнкс и Рита Уилсон заразились коронавирусом в Австралии, куда приехали ради съемок биографического фильма "Элвис" База Лурмана. Хэнкс играет менеджера Пресли, полковника Тома Паркера. По информации Warner Bros., съемки фильма, выход которого намечен на октябрь 2021 года, приостановлены.

Фото: instagram.com/tomhanks

  • Еще больше знаменитостей рассказывают о положительных тестах на Covid-19. Недавно диагноз коронавируса подтвердился у актеров "Игры престолов" и "Мстителей".
  • 22 марта вечером стало известно об аналогичном диагнозе у голливудского экс-продюсера Харви Вайнштейн, осужденного недавно за сексуальное насилие и домогательства. 68-летний Вайнштейн начал лечение за решеткой.

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: коронавирус

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