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Бывшая девушка Аль Пачино, назвавшая его старым скрягой, рассказала об отношениях с актером

40-летняя Мейталь Дохан отрицает, что встречалась с 79-летним Пачино из-за денег

вторник, 24 марта 2020, 12:51
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В феврале 79-летний Аль Пачино расстался с 40-летней возлюбленной Мейталь Дохан. Израильская актриса была предельно откровенной, и причиной их разрыва назвала пожилой возраст и скупость голливудской звезды.

"Сложно быть с таким старым мужчиной, даже если это Аль Пачино, - сказала она израильскому журналу La’Isha. - Я пыталась отрицать, но он действительно уже пожилой человек. Несмотря на всю мою любовь, у нас не вышло".

Фото: Getty Images

Также Мейталь проболталась, что Пачино не любил тратить деньги, и за два года отношений покупал ей только цветы. Актрису тут же обвинили в корыстолюбии, и теперь она пытается восстановить репутацию новыми признаниями. В интервью Daily Mail Дохан заявила, что ее неправильно поняли.

"Это была замечательная, великодушная и красивая любовь. То, что между нами происходило, было больше материальных вещей вроде цветов, шоколада, бриллиантов или машин, - говорит актриса. - Два года - это много, и я сказала: "Мы любим друг друга, но к чему это приведет? Я действительно хочу иметь детей". Сложно, когда кто-то настолько старше тебя, потому что у него уже есть семья, а мне еще только предстоит создать свою. В его возрасте это жесткое решение".

Мейталь утверждает, что в начале отношений с Аль Пачино не слишком много думала о будущем, и разрыв между поколениями ее не смущал.

"У нас была глубокая духовная связь, - говорит она. - Я была счастлива быть с ним, быть его женщиной, чествовать его успех и талант. У нас были очень полные отношения. Он в отличной форме, и я не чувствовала, что с физической точки зрения были какие-то сложности. Существует стереотип о молодой женщине и старшем мужчине, но я не чувствовала себя его опекуном, это смешно".

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Аль Пачино

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