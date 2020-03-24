Из аэропорта люди просто уехали домой: украинский ведущий по приезду из Европы отказался от изоляции

Украинский ведущий и шоумен Андрей Джеджула после возвращения из Франции отказался от самоизоляции, а вместо этого уже на следующий день вышел на работу.

Коллеги телеведущего по каналу "Дом" обеспокоены тем, что Джеджула приступил к работе сразу по возвращению из страны, где бушует опасный коронавирус, пишет "Детектор медиа".

Фото: facebook.com/andrey.djedjula

Сам же Джеджула говорит, что, когда он вернулся из Франции, то на карантин его никто не отправлял. В Украину шоумен прилетел 16 марта.

"Когда я возвращался, нас не отсылали на карантин, ни слова никто не говорил. В аэропорту люди просто ушли домой", - рассказал изданию телеведущий.

Андрей уверяет, что чувствует себя хорошо и никаких симптомов COVID-19 у него нет. Вместе с тем шоумен хотел перестраховаться и пройти тест на коронавирус, но ему отказали.

"Когда будет возможность, когда тесты будут доступны – я пойду и проверюсь. Я хотел это сделать, но мне не дали тест, у меня не было симптомов", - сказал Джеджула.

Тем временем бывшая возлюбленная шоумена и мама его сына Санта Димопулос смогла пройти тест на коронавирус, несмотря на то, что у нее не было симптомов заболевания. Певица вернулась из Куршевеля (Франция) и решила провериться, чтобы обезопасить детей.

После поездки в Италию лидер украинской рок-группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин был госпитализирован с подозрением на коронавирус. Музыкант сдал два теста на COVID-19, а результатами поделился на своей странице в Facebook.

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