Из аэропорта люди просто уехали домой: украинский ведущий по приезду из Европы отказался от изоляции

Украинский ведущий и шоумен Андрей Джеджула после возвращения из Франции отказался от самоизоляции, а вместо этого уже на следующий день вышел на работу.
Коллеги телеведущего по каналу "Дом" обеспокоены тем, что Джеджула приступил к работе сразу по возвращению из страны, где бушует опасный коронавирус, пишет "Детектор медиа".
Сам же Джеджула говорит, что, когда он вернулся из Франции, то на карантин его никто не отправлял. В Украину шоумен прилетел 16 марта.
"Когда я возвращался, нас не отсылали на карантин, ни слова никто не говорил. В аэропорту люди просто ушли домой", - рассказал изданию телеведущий.
Андрей уверяет, что чувствует себя хорошо и никаких симптомов COVID-19 у него нет. Вместе с тем шоумен хотел перестраховаться и пройти тест на коронавирус, но ему отказали.
"Когда будет возможность, когда тесты будут доступны – я пойду и проверюсь. Я хотел это сделать, но мне не дали тест, у меня не было симптомов", - сказал Джеджула.
- Тем временем бывшая возлюбленная шоумена и мама его сына Санта Димопулос смогла пройти тест на коронавирус, несмотря на то, что у нее не было симптомов заболевания. Певица вернулась из Куршевеля (Франция) и решила провериться, чтобы обезопасить детей.
- После поездки в Италию лидер украинской рок-группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин был госпитализирован с подозрением на коронавирус. Музыкант сдал два теста на COVID-19, а результатами поделился на своей странице в Facebook.
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