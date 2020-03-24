Мы - пример для наших детей: Елена Зеленская и украинские звезды обратились к мамам из-за коронавируса

Елена Зеленская и другие известные мамы приняли участие социальном ролике для Министерства здравоохранения Украины, в котором рассказали о простых правилах профилактики коронавируса. Они также призвали украинок, разъяснить своим детям разницу между карантином и каникулами.

Ролик появился на официальной странице первой леди в Instagram. "Наши дети на карантине, сейчас не время быть равнодушными и рисковать самым ценным. Мама - это пример. Покажите детям, как правильно мыть руки - тщательно с мылом", - посоветовала Зеленская.

Звездные мамы также советуют показать детям, как правильно чихать, а также рекомендуют придерживаться режима. Знаменитости также напоминают, что карантин - это не каникулы.

"Дети должны учиться дальше. Просто сделать дома лучшую школу в мире. Где можно, например, гладить кота, когда делаешь уроки, а на перемене посмотреть мультфильм", - отметила Катя Осадчая.

Украинские знаменитости придерживаются карантина, который ввели по всей стране из-за угрозы распространения коронавируса. Звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов проводят это время с пользой, уделяя внимание своему сыну.

А ведущие Нового канала запустили флешмоб #ЗалишайсяВдома и призвали украинцев не покидать дома без крайней необходимости. Теперь Сергей Притула, который постоянно занят на съемках, наконец-то может насладиться общением с женой и детьми. И даже приготовить им обед.

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