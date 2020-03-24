Соблюдаю правила карантина: Дмитрий Комаров рассказал о своей профилактике коронавируса

Украинский телеведущий Дмитрий Комаров, как и многие звезды, придерживается карантина, который ввели по всей стране из-за угрозы распространения коронавируса. Автор проекта "Мир наизнанку" работает из дома, делает влажную уборку и пьет много жидкости.

Об этом ведущий рассказал в ролике, который сняла его жена, модель Александра Кучеренко. По словам Комарова, видео было снято в его домашнем рабочем кабинете, где он сейчас занимается новыми выпусками "Мира наизнанку" (видео смотрите на странице ниже).

"Я соблюдаю правила карантина и 95% времени провожу дома. Очень часто проветриваю квартиру, открываю окна. Часто делаю влажную уборку. Протираю все поверхности. И пью очень много жидкости, в моем случае – китайского чая, привезенного из Поднебесной", - говорит Дмитрий.

Кроме того, Комаров пользуется респиратором и одноразовыми перчатками во время похода в магазин, а медицинской маской - в случае вынужденного общения с близкими, которые находятся в зоне риска.

"Очень сегодня важны дезинфекторы, - говорит ведущий. - Купите и обязательно протирайте руки после того, как вы прикоснулись к дверной ручке, кнопке лифта, после того, как вы вернулись домой после похода куда-либо. Очень важно протирать мобильный телефон, клавиатуру".

Ранее Елена Зеленская и другие известные мамы приняли участие социальном ролике, в котором рассказали о простых правилах профилактики коронавируса. Они также призвали украинок, разъяснить своим детям разницу между карантином и каникулами.

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