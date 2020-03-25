Актриса "Дизель Шоу" рассказала, чем покорила тайного любимого, и почему не выходит замуж

Актриса "Дизель Шоу" Виктория Булитко продолжает делиться подробностями своей личной жизни. Недавно юмористка призналась, что состоит в отношениях уже более пяти лет, а теперь рассказала, где познакомилась с возлюбленным и чем его покорила.

Этим девушка поделилась в программе "Ранок з Україною". По словам актрисы, с молодым человеком они познакомились в Киеве. "Я играла на гитаре и подумала "ниче такой". А он в телефоне сидел и посматривал, заглядывал. И тогда я такая – сейчас его покорю! Вот и покорила... песней "Вона такая дрянь", – смеется Булитко.

Фото: instagram.com/bulitka

Личность избранника Виктория по-прежнему не раскрывает, лишь признается, что называет его Мистером А.

Актриса также объяснила, почему не появляется с любимым на публике. "Для меня лучший отдых – это дом, вкусная еда, киношка, сериальчик. Чтобы уютно, на диванчике поваляться. Я не очень люблю людные места", - призналась Булитко.

Пара живет вместе на протяжении пяти лет, но узаконивать отношения пока не собирается. По словам Виктории, она просто не хочет замуж

"На самом деле до замужества я очень просто отношусь. Хотя мне говорят, что это неправильно. Нет у меня такого, что хочу замуж, белое платье. Не знаю, почему я такая", - поделилась звезда "Дизель Шоу".

Ранее Виктория Булитко призналась, что за время участия в шоу "Танці з зірками-2019" успела похудеть почти на 4 килограмма. "Теперь я наконец-то могу носить всю ту стопку платьев, которая лежала в шкафу и ждала, когда я буду выглядеть вот так", - поделилась актриса.

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