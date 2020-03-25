Скорбим: София Ротару сообщила о семейной утрате

Народная артистка Украины София Ротару сообщила о смерти одного из членов семьи - из жизни ушел муж ее сестры Лидии, черновицкий бизнесмен Сергей Хлябич.

О трагедии в семье певица рассказала в своем Instagram, опубликовав фото родственника. Известно, что мужчина скончался утром 24 марта. "Сегодня утром ушел из жизни муж моей сестры Лидии. Скорбим и соболезнуем", - написала Ротару.

Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Сергей Хлябич и Лидия Ротару прожили в браке 40 лет. У них родилась дочь Соня, которая известна под сценическим именем Sonya Key.

Лидия Ротару и Сергей ХлябичФото: facebook.com/lidiia.rotaru

Сейчас девушка активно готовится к свадьбе с хоккеистом, который младше нее на три года. Как рассказывала ранее исполнительница, разница в возрасте ее вовсе не смущает. По ее словам, это семейное, ведь ее отец также немного младше матери.

О помолвке Sonya Key объявила в середине ноября 2019 года. Девушка ответила "да" на предложение руки и сердца через 5 месяцев после знакомства с будущим мужем.

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