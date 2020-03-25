Тилль Линдеманн показал новое фото из Чернобыля, но некоторым фанам потребовался перевод с украинского

Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн делится в Инстаграм новыми кадрами из Чернобыльской зоны отчуждения, куда отправился на экскурсию на следующий день после концерта своего сольного проекта Lindemann в Киеве.
Фолловеры музыканта с любопытством рассматривают каждое новое фото, что правда, на этот раз им потребовался перевод с украинского. Линдеманн сфотографировался в заброшенном здании с вывеской "Агітпункт".
Фото музыкант традиционно опубликовал без каких-либо комментариев, поэтому подписчикам пришлось лишь гадать, где именно он позирует. Как предположили в комментариях, Линдеманн мог сфотографироваться в заброшенном производственном здании или в помещении бывшего местного управления одного из сел на территории зоны отчуждения.
В профиле артиста собралось уже несколько фотографий, сделанных неподалеку от ЧАЭС и в центре города Припять. Как отметили поклонники музыканта, Линдеманну стоило бы снять в Чернобыле клип.
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