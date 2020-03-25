RU  UA

Лайм

Тилль Линдеманн показал новое фото из Чернобыля, но некоторым фанам потребовался перевод с украинского

Музыкант собрал уже коллекцию снимков из зоны отчуждения

среда, 25 марта 2020, 15:18
читати статтю українською

Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн делится в Инстаграм новыми кадрами из Чернобыльской зоны отчуждения, куда отправился на экскурсию на следующий день после концерта своего сольного проекта Lindemann в Киеве.

Фолловеры музыканта с любопытством рассматривают каждое новое фото, что правда, на этот раз им потребовался перевод с украинского. Линдеманн сфотографировался в заброшенном здании с вывеской "Агітпункт".

Фото: instagram.com/till_lindemann_official

Фото музыкант традиционно опубликовал без каких-либо комментариев, поэтому подписчикам пришлось лишь гадать, где именно он позирует. Как предположили в комментариях, Линдеманн мог сфотографироваться в заброшенном производственном здании или в помещении бывшего местного управления одного из сел на территории зоны отчуждения.

Фото: instagram.com/till_lindemann_official

В профиле артиста собралось уже несколько фотографий, сделанных неподалеку от ЧАЭС и в центре города Припять. Как отметили поклонники музыканта, Линдеманну стоило бы снять в Чернобыле клип.

  • Читайте также на theLime, как Тилль Линдеманн решил подзаработать на шумихе вокруг коронавируса. Оригинального музыкант ничего не придумал, но фаны все равно в восторге.
  • После выхода видео Till The End внимательные фаны заметили у Тилля Линдеманна странное тату. Пока о его значении поклонники музыканта могут лишь догадываться.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Тилль Линдеманн

Поделиться

Новости партнеров

Читайте также

Хайди Клум получила результат теста на коронавирус

Хайди Клум наконец сделала тест на коронавирус - анализ модели на Covid-19 оказался отрицательным.

Михаил Поплавский стал лауреатом премии "Человек года"

Артиста отметили в номинации Деятель искусств года 2019

Умерла звезда фильма "Девчата" Инна Макарова

Актриса советского кино Инна Макарова, сыгравшая Надю в фильме Девчата, умерла в 93 года

Интервью

Тимур Ященко

5 неудобных вопросов о военной драме "Черкаси" режиссеру Тимуру Ященко

TVORCHI

Мы не можем нравиться всем. Поэтому выходим и делаем, что умеем, максимально круто - группа TVORCHI

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: