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Победившая коронавирус Ольга Куриленко объяснила, зачем рассказала о болезни в соцсети

Актриса ответила на вопрос подписчиков

четверг, 26 марта 2020, 13:26
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Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко победила коронавирус, которым заразилась в начале марта. Однако знаменитость до сих пор терзают вопросами, зачем она рассказала о болезни в социальной сети.

"Девушка Бонда" написала в Instagram новый пост, в котором дала ответ на интересующий многих вопрос. По словам Ольги, сначала она не хотела заявлять публично, что подхватила COVID-19. Однако на этом настояли ее друзья.

Фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial

"Когда у меня появились первые симптомы и очень скоро началось резкое ухудшение, самое последнее о чем я думала - это сидеть в соцсети или сообщать кому-либо об этом. В первые дни я лежала пластом с высокой температурой и в основном спала, поэтому я не могла вообще нормально функционировать. Я даже по телефону не могла разговаривать", - поделилась звезда.

После того, как диагноз подтвердился, друзья Ольги посоветовали ей рассказать об этом в социальных сетях.

"Я несколько дней сомневалась, - рассказывает Куриленко. - В итоге после взвешивания все за и против, я все таки решила, что нужно об этом писать, чтобы как то помочь людям знать, что они не одни. И я решила поделиться своей историей. Я просто пытаюсь помочь людям, чтобы дать им хоть какую-то надежду!".

  • Вслед за Ольгой Куриленко коронавирус подхватила еще одна украинка в Голливуде. Актриса Иванна Сахно узнала о диагнозе и рассказала о симптомах.
  • Участник Radiohead уверен, что болен коронавирусом, но не может пройти тест. Эд О'Брайен и его семья соблюдают строгий карантин в своем доме в Уэльсе.

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