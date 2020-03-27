RU  UA

Лайм

Горжусь, что я Бабкина: жена музыканта рассказала о годовщине свадьбы и показала смешное фото

Ровно 12 лет назад Сергей и Снежана стали мужем и женой

пятница, 27 марта 2020, 14:10
читати статтю українською

27 марта звездные супруги Сергей и Снежана Бабкины отмечают годовщину свадьбу - ровно 12 лет назад влюбленные вступили в законный брак. По случаю праздника жена музыканта поделилась архивным фото того дня и вспомнила, как это было.

Снежана опубликовала в Instagram снимок, на котором новоиспеченные супруги запечатлены с паспортами в руках. На невесте вместо свадебного платья джинсовая юбка и серое пальто. В таком же стиле одет и жених. Особенное внимание на фото привлекают "счастливые" лица молодоженов.

Фото: instagram.com/snezhana_babkina

"27 марта 2008 год - день-измененка. Моя фамилия никогда не будет прежней, появился новый штамп в моем паспорте с упоминанием какого-то мужика, мое платье не белое и свадебное, этот самый мужик проспал и опоздал на столь грандиозное событие", - с юмором написала Снежана.

В своем посте супруга музыканта также обратилась к любимому мужу: "Спасибо тебе за столько нескучных лет, проведенных с тобой 27 часов в сутки. Поздравляю нас с нашей официальной и законной датой! Горжусь, что я Бабкина".

Напомним, что сегодня Сергей и Снежана Бабкины воспитывают троих детей: Артура (13 лет), Веселину (9 лет) и Елисея (9 месяцев). Также у музыканта есть сын Илья от первого брака.

Фото: instagram.com/snezhana_babkina

  • Ранее Сергей Бабкин рассказал о кризисе в браке. Помог ему сохранить отношения со Снежаной полтергейст, который живет вместе с ними, в их доме.
  • Читайте также на theLime, как Снежана Бабкина отреагировала на критику своей фотографии в Instagram. На снимке супруга артиста кормит грудью маленького сына Елисея. В кадр также попали коты звездной пары: один сидит на руках у танцовщицы, другой - на столе.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Полиграф ШарикOFF выпустил клип о коронавирусе, где исполнил практически все роли сам: видео

27 марта состоялась премьера клипа рэпера Сереги (Полиграф ШарикOFF) "Коронавирус".

Бритни Спирс заявила, что побила рекорд Усейна Болта, и опять превратилась в мем

Мемы со знаменитостями - Бритни Спирс высмеяли за ложь о мировом рекорде в беге на 100 метров

Немецкий Bild сообщил о госпитализации Тилля Линдеманна c коронавирусом

Как утверждает источник, лидер Rammstein находится в отделении интенсивной терапии

Интервью

Тимур Ященко

5 неудобных вопросов о военной драме "Черкаси" режиссеру Тимуру Ященко

TVORCHI

Мы не можем нравиться всем. Поэтому выходим и делаем, что умеем, максимально круто - группа TVORCHI

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: