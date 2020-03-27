Горжусь, что я Бабкина: жена музыканта рассказала о годовщине свадьбы и показала смешное фото

27 марта звездные супруги Сергей и Снежана Бабкины отмечают годовщину свадьбу - ровно 12 лет назад влюбленные вступили в законный брак. По случаю праздника жена музыканта поделилась архивным фото того дня и вспомнила, как это было.

Снежана опубликовала в Instagram снимок, на котором новоиспеченные супруги запечатлены с паспортами в руках. На невесте вместо свадебного платья джинсовая юбка и серое пальто. В таком же стиле одет и жених. Особенное внимание на фото привлекают "счастливые" лица молодоженов.

Фото: instagram.com/snezhana_babkina

"27 марта 2008 год - день-измененка. Моя фамилия никогда не будет прежней, появился новый штамп в моем паспорте с упоминанием какого-то мужика, мое платье не белое и свадебное, этот самый мужик проспал и опоздал на столь грандиозное событие", - с юмором написала Снежана.

В своем посте супруга музыканта также обратилась к любимому мужу: "Спасибо тебе за столько нескучных лет, проведенных с тобой 27 часов в сутки. Поздравляю нас с нашей официальной и законной датой! Горжусь, что я Бабкина".

Напомним, что сегодня Сергей и Снежана Бабкины воспитывают троих детей: Артура (13 лет), Веселину (9 лет) и Елисея (9 месяцев). Также у музыканта есть сын Илья от первого брака.

Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Ранее Сергей Бабкин рассказал о кризисе в браке. Помог ему сохранить отношения со Снежаной полтергейст, который живет вместе с ними, в их доме.

Читайте также на theLime, как Снежана Бабкина отреагировала на критику своей фотографии в Instagram. На снимке супруга артиста кормит грудью маленького сына Елисея. В кадр также попали коты звездной пары: один сидит на руках у танцовщицы, другой - на столе.

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