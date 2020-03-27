Принц Гарри и Меган Маркл переехали в Лос-Анджелес в разгар эпидемии коронавируса

Меган Маркл и принц Гарри покинули канадский остров Ванкувер и теперь проживают в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает ряд британских и американских СМИ, включая People, The Sun и Daily Mail.

Фото: @sussexroyal в Instagram

По сообщениям источников, пара живет в уединенном месте и не рискует выходить из-за эпидемии коронавируса: США обошли Китай по количеству случаев заражения, и к 27 марта Covid-19 диагностировали у 86 тысяч человек.

Гарри, Меган и их 10-месячный сын Арчи жили в Канаде с тех пор, как в январе объявили об отказе от королевских полномочий. Тогда пара заявила, что жизнь будут делить между Великобританией и Северной Америкой.

"Гарри и Меган покинули Канаду. Границы закрывались, рейсы отменяли, потому им пришлось улететь, - сказал источник The Sun. - Этот шаг был запланирован заранее. Они поняли, что с Канадой не сложится по ряду причин, и хотят остановиться в районе Лос-Анджелеса. У них там большая сеть поддержки. Именно там базируется их новая команда голливудских агентов, PR и бизнес-менеджеров. Там у Меган много друзей и, конечно, ее мама Дория".

Представители пары пока не комментируют новость о переезде. Последним их официальным заявлением был призыв поддержать работников здравоохранения, соблюдая рекомендации ВОЗ по поводу коронавируса.

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