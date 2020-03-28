alyona alyona вспомнила свое детство в селе и показала, каким милым ребенком она была

Украинская хип-хоп-исполнительница alyona alyona (Алена Савраненко) умеет посмеяться над собой и поднять настроение поклонникам. Обладательница пышных форм абсолютно не стесняется своего тела и часто публикует снимки в купальниках. А на днях рэперша показала, что она и в детстве была пышечкой.

Фотографиями из личного архива девушка поделилась на своей странице в Instagram. Кроме того, исполнительница поделилась забавной историей, которая случилась в ее детстве.

Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

"Все знают, что я родом из села. И как и все односельчане мы держали хозяйство - кроликов, кур и свиней. И у нас был добротный хороший петух. Он топтал и наших кур, и соседских. И гонял всех: как чужих петухов или животных, так и людей, которые приходили в гости. А особенно детей", - вспоминает артистка.

И однажды к маленькой Алене пришла подруга Яна со скакалкой. Девочки хотели поиграть, но не успели.

"Потеряв бдительность на некоторое время, мы услышали, как с огорода несется шум и гвалт - петух услышал плеск резинки о бетон и уже несся атаковать. Я быстро залетела в сарай, а Яна решила лезть через забор. Там он ее и настиг. Клюнул в ногу пару раз. И пошел спокойно с чувством исполненного долга. Через пару дней мы отмечали мой день рождения и вся улица сидя за столом праздновала свержению тирана. Хотя шрамы остались у каждого", - поделилась историей alyona alyona.

Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Украинская рэп-исполнительница Алена Савраненко, которая именует себя как alyona alyona, в школьные годы очень переживала из-за лишнего веса. Однако ей удалось избавиться от комплексов и полюбить себя.

Ранее британское издание The Guardian включило alyona alyona (Алену Савраненко) в список 50 новых артистов, за которыми стоит последить в 2020 году. В престижном рейтинге певицу разместили на второй позиции.

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