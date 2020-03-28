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Из ведущей - в домохозяйку: Леся Никитюк похвасталась списком переделанных на карантине дел

Знаменитость проводит карантин с пользой

суббота, 28 марта 2020, 17:08
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Украинская телеведущая Леся Никитюк на время карантина уехала к родителям в родной Хмельницкий. Знаменитость проводит это время с пользой, занимаясь домашними делами.

Так, на своей странице в Instagram ведущая похвасталась списком дел, которые успела сделать за один день. Публикацию Леся сопроводила эффектным снимком, на котором демонстрирует свои бесконечно длинные ноги.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Сегодня я поняла, что я еще та хозяйка: побелила все деревья во дворе, замариновала курицу, помыла машину и даже диски, помыла пса, тренировка 40 мин + дополнительно пресс, позвонила всем подружкам, даже тем, которым не звонила полгода, убрала в доме, продезинфицировала пол, посеяли на огороде салат и рукколу", - поделилась Никитюк.

Фолловеры похвалили Лесю-хозяйку, а также восхитились ее стройными ножками.

"Надо сделать конкурс "Мисс ноги мира". Ты его сделаешь", "О, такие ноги даются не каждой девушке", "Молодец, карантин с пользой", "Леся красотка", - пишут комментаторы.

  • Ранее Леся Никитюк показала, что сбылась ее мечта - ведущая пообщалась со своим кумиром Джаредом Лето. Звонок фронтмена 30 Seconds To Mars стал для девушки полной неожиданностью, от избытка эмоций ведущая расплакалась и несколько раз назвала музыканта "дурачком".
  • Украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, записала новый влог, который посвятила карантину. Артистка показала фанам, как сейчас проходят ее будни.

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