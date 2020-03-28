Из ведущей - в домохозяйку: Леся Никитюк похвасталась списком переделанных на карантине дел

Украинская телеведущая Леся Никитюк на время карантина уехала к родителям в родной Хмельницкий. Знаменитость проводит это время с пользой, занимаясь домашними делами.
Так, на своей странице в Instagram ведущая похвасталась списком дел, которые успела сделать за один день. Публикацию Леся сопроводила эффектным снимком, на котором демонстрирует свои бесконечно длинные ноги.
"Сегодня я поняла, что я еще та хозяйка: побелила все деревья во дворе, замариновала курицу, помыла машину и даже диски, помыла пса, тренировка 40 мин + дополнительно пресс, позвонила всем подружкам, даже тем, которым не звонила полгода, убрала в доме, продезинфицировала пол, посеяли на огороде салат и рукколу", - поделилась Никитюк.
Фолловеры похвалили Лесю-хозяйку, а также восхитились ее стройными ножками.
"Надо сделать конкурс "Мисс ноги мира". Ты его сделаешь", "О, такие ноги даются не каждой девушке", "Молодец, карантин с пользой", "Леся красотка", - пишут комментаторы.
- Ранее Леся Никитюк показала, что сбылась ее мечта - ведущая пообщалась со своим кумиром Джаредом Лето. Звонок фронтмена 30 Seconds To Mars стал для девушки полной неожиданностью, от избытка эмоций ведущая расплакалась и несколько раз назвала музыканта "дурачком".
- Украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, записала новый влог, который посвятила карантину. Артистка показала фанам, как сейчас проходят ее будни.
Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.