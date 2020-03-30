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Больного коронавирусом Пласидо Доминго отпустили из больницы

Ранее певца госпитализировали в связи с осложнениями Covid-19

понедельник, 30 марта 2020, 17:16
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29 марта оперного певца Пласидо Доминго выпустили из частной больницы в Акапулько (Мексика) после того, как он был госпитализирован с осложнениями коронавируса, сообщает CNN. Источник подтвердил изданию, что Доминго находится в своей резиденции, и состояние его здоровья врачи оценивают как стабильное.

Фото: facebook.com/PlacidoDomingo

Напомним, что 22 марта 79-летний оперный певец на своей странице в Facebook объявил о положительном результате теста на коронавирус. "Мы с семьей находимся в самоизоляции, пока это считается необходимым с медицинской точки зрения. В настоящее время все мы в добром здравии, но у меня появились симптомы - лихорадка и кашель, поэтому я решил пройти тестирование, и результат оказался положительным", - написал Доминго.

Затем пресс-секретарь певца подтвердил, что его госпитализировали, но он хорошо реагирует на лечение. Он также призвал своих поклонников мыть руки и следовать правилам, установленным местными органами власти.

"Вместе мы можем бороться с этим вирусом и остановить нынешний мировой кризис, поэтому надеемся, что сможем вернуться к нашей привычной повседневной жизни очень скоро", - добавил Доминго.

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