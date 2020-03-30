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Настя Каменских в пижаме подбодрила фанатов песней о карантине

Рэп от NK на пяти языках - то, что нужно для бодрого карантина

понедельник, 30 марта 2020, 19:01
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Карантин не стал для Насти Каменских поводом отказаться от творчества: в Instagram певица опубликовала заводную рэп-композицию, в которой на пяти языках спела о том, как важно оставаться дома и беречь стройность пятой точки.

Фото: @kamenskux в Instagram

"Я понимаю, что с каждым днем придерживаться домашнего режима все сложнее, но это сейчас очень важно! Берегите себя и своих близких. И сохраняйте позитивный настрой, - написала NK. - Этим видео я хочу поддержать вас и подбодрить! И показать, что сейчас тоже можно проводить время интересно и полезно! Развивайтесь, общайтесь, и sport sport sport".

В импровизированном клипе Каменских советует перемерять все свои юбки, позвонить брату, собрать пазл и почитать книжку вместо того, чтобы "нажрать пятую точку".

Фанаты певицы сошлись во мнении, что постановка видео и сама песня получились очень удачными, и теперь требуют равноценного ответа от Потапа. "Ждем от Потапа такой же видосик. А ну, Потап, давай, зажги нас на карантине. Сможешь сделать круче, чем Настя? Или "якоI трястi", нету круче чем Настя?" - пишут они.

  • Условий карантина также придерживается и украинский артист MONATIK (Дмитрий Монатик). Певец проводит это время дома в окружении жены и двоих сыновей. А чтобы детям не было скучно, звездный папа устраивает вечерами домашние танцы.
  • А телеведущая Леся Никитюк на время карантина уехала в родной Хмельницкий. Знаменитость не унывает и делится с публикой позитивным настроем. Главный совет телезвезды – запастись вкусностями.

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