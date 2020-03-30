Соблазнительная Белла Хадид похвасталась отдыхом на солнце, но фейл с фотошопом заметили тут же

Похоже, супермодель Белла Хадид засиделась на карантине. В четырех стенах сильно не пофотографируешься, а забывать о 30-миллионной аудитории подписчиков в Инстаграм недопустимо. Дождавшись хорошей погоды, знаменитость решила блеснуть фигурой на солнце. Фигура нашлась, а вот специалист по ретуши почему-то нет.

На личной странице в соцсети знаменитость опубликовала соблазнительное селфи в купальнике и снова заставила фолловеров завидовать ее фигуре. Хадид якобы отдыхает на природе в окружении зелени, но скрыть пластиковые окна и неумелую ретушь модели не удалось.

Фото: instagram.com/bellahadid

"Повезло получить немного витамина D", - коротко прокомментировала она свой снимок.

Всего за несколько часов пост Хадид собрал в соцсети более 1,4 млн лайков. В комментариях поклонники модели хвалят ее внешность, фигуру и просят советов по уходу за телом, а некоторые - рекомендуют подучить функции фотошопа, ну или нанять специалиста.

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