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Соблазнительная Белла Хадид похвасталась отдыхом на солнце, но фейл с фотошопом заметили тут же

Звезде глянцевых страниц посоветовали нанять специалиста по ретуши фотографий

понедельник, 30 марта 2020, 18:38
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Похоже, супермодель Белла Хадид засиделась на карантине. В четырех стенах сильно не пофотографируешься, а забывать о 30-миллионной аудитории подписчиков в Инстаграм недопустимо. Дождавшись хорошей погоды, знаменитость решила блеснуть фигурой на солнце. Фигура нашлась, а вот специалист по ретуши почему-то нет.

На личной странице в соцсети знаменитость опубликовала соблазнительное селфи в купальнике и снова заставила фолловеров завидовать ее фигуре. Хадид якобы отдыхает на природе в окружении зелени, но скрыть пластиковые окна и неумелую ретушь модели не удалось.

Фото: instagram.com/bellahadid

"Повезло получить немного витамина D", - коротко прокомментировала она свой снимок.

Всего за несколько часов пост Хадид собрал в соцсети более 1,4 млн лайков. В комментариях поклонники модели хвалят ее внешность, фигуру и просят советов по уходу за телом, а некоторые - рекомендуют подучить функции фотошопа, ну или нанять специалиста.

  • Ранее модель Эшли Грэм показала честные последствия родов, и они далеки от эффектных фото в купальнике. Ее тело действительно изменилось после рождения первенца.
  • Украинская модель Маша Шевченко рассказала, как заработала на показе Жана-Поля Готье более 100 тысяч гривен, но вернулась домой ни с чем. Таковы реалии современного Парижа.

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Белла Хадид

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