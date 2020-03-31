Жена Тома Хэнкса рассказала, как победила рак и коронавирус

63-летняя Рита Уилсон с мужем Томом Хэнксом переболела коронавирусом. Более двух недель пара провела на карантине в Австралии и лишь 27 марта смогла вернуться домой. Теперь певица опубликовала в Instagram развернутый пост благодарности врачам и собственному телу, которое смогло справиться с раком молочной железы и Covid-19.

"Эта дата, 29 марта, представляет собой время великого счастья. Я играла на Бродвее главную роль в пьесе "Рыба в темноте", прежде чем узнала, что у меня рак молочной железы. 29 марта я также отмечаю пять лет отсутствия рака после двусторонней мастэктомии. Я так благодарна за свое здоровье, за врачей, медсестер, друзей и семью, которые помогли мне пройти через это, - написала Уилсон. - Я так благодарна за благословения, которые Бог даровал мне, тогда и сейчас. Год назад, 29 марта, я удостоилась звезды на Аллее славы в Голливуде, на улице, по которой гуляла в детстве и не представляла, что мое имя будет на одной из этих звезд. Год назад в этот день я выпустила свой четвертый альбом "Halfway to Home". Каждый день, когда я занимаюсь музыкой, это подарок. Так много всего произошло за один год. Так много добра. Все это было бы невозможным без хорошего здоровья. Итак, 29 марта я праздную красоту этой жизни и мое дальнейшее крепкое здоровье, даже сейчас, после пережитого Covid-19. Пожалуйста, уделите минутку, чтобы признать удивительное творение вашего тела и поблагодарить его за то, что вы так много сделали".

Напомним, что Том Хэнкс и Рита Уилсон заразились коронавирусной инфекцией в Австралии, где 63-летний Хэнкс снимался в байопике База Лурмана "Элвис". Супругов 5 дней лечили в австралийской больнице, после чего разрешили соблюдать строгий карантин в арендованном доме.

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