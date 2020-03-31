Пласидо Доминго справился с осложнениями коронавируса и рассказал о самочувствии

Больной коронавирусом Пласидо Доминго после возвращения из больницы рассказал о своем самочувствии. 79-летнего испанского тенора госпитализировали в частную больницу в Мексике после диагностики Covid-19 22 марта. Лечение осложнение инфекции оказалось успешным, и теперь он восстанавливается дома в изоляции.

Фото: facebook.com/PlacidoDomingo

"Я дома и чувствую себя хорошо. К счастью, с самого первого симптома я находился под наблюдением врача, учитывая мой возраст и сопутствующую патологию. Инфекцию Covid-19 заподозрили сразу, и это мне очень помогло, - написал Доминго в Facebook. - Сейчас я продолжаю терапию и отдыхаю. Я думаю о тех, кто страдает, и о тех, кто неустанно работает, чтобы спасать жизни. Я благодарю всех за вашу привязанность и еще раз рекомендую всем оставаться в безопасности дома".

У большинства людей коронавирус Covid-19 вызывает легкие или умеренные симптомы, такие как повышение температуры и кашель, которые проходят через две-три недели. У некоторых, особенно пожилых людей и людей со слабым здоровьем, инфекция может вызвать более тяжелые состояния, включая пневмонию и смерть. Ранее Пласидо Доминго рассказал, что обратился к врачам из-за кашля и лихорадки.

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