RU  UA

Лайм

Пласидо Доминго справился с осложнениями коронавируса и рассказал о самочувствии

79-летний оперный певец пока не выздоровел, но идет на поправку

вторник, 31 марта 2020, 10:13
читати статтю українською

Больной коронавирусом Пласидо Доминго после возвращения из больницы рассказал о своем самочувствии. 79-летнего испанского тенора госпитализировали в частную больницу в Мексике после диагностики Covid-19 22 марта. Лечение осложнение инфекции оказалось успешным, и теперь он восстанавливается дома в изоляции.

Фото: facebook.com/PlacidoDomingo

"Я дома и чувствую себя хорошо. К счастью, с самого первого симптома я находился под наблюдением врача, учитывая мой возраст и сопутствующую патологию. Инфекцию Covid-19 заподозрили сразу, и это мне очень помогло, - написал Доминго в Facebook. - Сейчас я продолжаю терапию и отдыхаю. Я думаю о тех, кто страдает, и о тех, кто неустанно работает, чтобы спасать жизни. Я благодарю всех за вашу привязанность и еще раз рекомендую всем оставаться в безопасности дома".

У большинства людей коронавирус Covid-19 вызывает легкие или умеренные симптомы, такие как повышение температуры и кашель, которые проходят через две-три недели. У некоторых, особенно пожилых людей и людей со слабым здоровьем, инфекция может вызвать более тяжелые состояния, включая пневмонию и смерть. Ранее Пласидо Доминго рассказал, что обратился к врачам из-за кашля и лихорадки.

  • Тилль Линдеманн ответил на слухи о заболевании коронавирусом в стиле Чака Норриса. Подозрения на Covid-19 у фронтмена Rammstein не подтвердились.
  • У лакея Елизаветы II обнаружили коронавирус, и теперь все напуганы, ведь больной сотрудник регулярно контактировал с 93-летней королевой.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Моя мини-копия: Анастасия Приходько показала свою 10-летнюю дочь

Старшая дочь Анастасии Приходько отпраздновала день рождения - Нане исполнилось 10 лет.

Жена Тома Хэнкса рассказала, как победила рак и коронавирус

Коронавирус у знаменитостей - жена Тома Хэнкса Рита Уилсон в Инстаграм рассказала о лечении рака молочной железы и здоровье после коронавируса

Оля Полякова показала роскошный загородный дом, в котором проводит карантин

Оля Полякова провела экскурсию по своему загородному имению и показала коз, лошадей и баню.

Интервью

Тимур Ященко

5 неудобных вопросов о военной драме "Черкаси" режиссеру Тимуру Ященко

TVORCHI

Мы не можем нравиться всем. Поэтому выходим и делаем, что умеем, максимально круто - группа TVORCHI

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: