Учится и не рожает детей: Эминем рассказал, почему гордится дочерью

Эминем редко говорит о личной жизни, но в интервью для подкаста Майка Тайсона Hotboxin разоткровенничался о том, что воспитание детей является одним из его величайших достижений.

Фото: @eminem и @hailiejade в Instagram

Когда боксер спросил 47-летнего рэпера, есть ли у его 24-летней дочери Хэйли собственные дети, Эминем ответил отрицательно. Он рассказал, что девушка сосредоточена на карьере, изучала психологию в Университете штата Мичиган и окончила его с хорошими оценками.

"Детей у нее нет, только парень. Она хорошо справляется и я горжусь ей, это правда. Еще у меня есть племянница, которую я тоже помог воспитать. Во многом она как дочь для меня, и ей 26 лет. А потом у меня есть младшая дочь, которой сейчас 17 лет, - продолжил Эминем, говоря об Алане, которую родила покойная сестра его бывшей жены Ким Скотт, и Уитни, дочери Ким от прошлых отношений. - Когда я думаю о своих достижениях, больше всего горжусь способностью воспитывать детей. Когда они растут с известными родителями, важно помогать им оставаться приземленными.

Напомним, что кроме Хэйли Скотт, Эминем воспитывает двоих приемных дочерей и является опекуном сводного брата Нейтана.

Ранее в старом треке Эминема нашли жестокие слова о Рианне. Рэпер поддержал Криса Брауна, избившего певицу в 2009 году.

В октябре прошлого года Эминем отпраздновал свой 47 день рождения. За годы карьеры этот парень выпустил множество хитов, воспитал не одно поколение любителей жанра и установил по меньшей мере несколько рекордов по скорочтению. Пройдите забавный тест и попробуйте себя в его роли.

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