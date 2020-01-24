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Эминема раскритиковали за песню о теракте: рэпер объяснил, зачем шокировал публику

Музыкант посоветовал обидчивым людям не слушать его альбом

пятница, 24 января 2020, 13:14
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17 января Эминем выпустил новый альбом "Music To Be Murdered By" (Музыка, чтобы быть убитым), и сразу же подвергся резкой критике за трек "Unaccommodating", в котором упоминается взрыв бомбы на концерте Арианы Гранде в Манчестере в 2017 году. Теракт забрал жизни 22 человек, 120 получили ранения.

Жертвами взрыва стали 22 человека, среди них - дети и подростки

"Я смотрю игру и хочу крикнуть: "Бомбы сброшены!" Словно жду концерта Арианы Гранде, - читает рэпер. - Выступать против меня - чистое безумие, ты просто умрешь. Поэтому меня и называют Камикадзе, это просто самоубийство".

Текст песни "Unaccommodating" осудили многие, в том числе мэр Манчестера Энди Бернхэм, назвавший его "излишне обидным". Эминем, в свою очередь, ответил, что его музыка не предназначена для людей, которые легко обижаются.

В Twitter звезда хип-хопа написал, что оскорбительные тексты были вырваны из контекста, не должны восприниматься буквально и соответствуют более широкой теме насилия, которую он затрагивает.

"В сегодняшнем чудесном мире убийство стало настолько обычным явлением, что мы являемся одержимым и очарованным им обществом. Этот альбом не был создан для брезгливых. Если вы легко обижаетесь или нервничаете от криков кровавого насилия, он может вам не подойти, - написал Эминем. - Указанные моменты были использованы, чтобы шокировать совесть, что может вызвать позитивные действия. К сожалению, тьма действительно обрушилась на нас. Убийство в данном случае не всегда буквально и не приятно. Для жертв этого альбома: вы можете покоиться с миром. Для всех остальных: пожалуйста, слушайте внимательнее в следующий раз".

  • Ранее в старом треке Эминема нашли жестокие слова о Рианне. Рэпер поддержал Криса Брауна, избившего певицу в 2009 году.
  • В октябре прошлого года Эминем отпраздновал свой 47 день рождения. За годы карьеры этот парень выпустил множество хитов, воспитал не одно поколение любителей жанра и установил по меньшей мере несколько рекордов по скорочтению. Пройдите забавный тест и попробуйте себя в его роли.

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Раздел: ЛаймСкандал
Теги: Эминем

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