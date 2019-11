Я бы тоже ее избил: в старом треке Эминема нашли жестокие слова о Рианне

В сеть попал отрывок старого трека Эминема, который содержит строки о том, что он встал бы на сторону Криса Брауна, избившего Риану в 2009 году. Издание Business Insider сообщает об этом со ссылкой на социальный новостной сайт Reddit.

На сабреддите r / Eminem пользователь опубликовал семисекундный фрагмент под названием "(SNIPPET) Eminem - Things Get Worse (Rihanna Diss)", который, предположительно, является частью неизданной версии трека Things Get Worse. В нем можно услышать, как Эминем говорит: "Конечно, я на стороне Криса Брауна, я бы тоже ударил суку, если бы после нее мой член начал чесаться".

New snippet of eminem dissing rihanna leaks pic.twitter.com/t5nYalLL67 — jah bless (@jahbles13172076) 4 ноября 2019 г.

Согласно комментариям, Эминем написал трек для своего альбома 2009 года "Relapse", который был выпущен спустя несколько месяцев после того, как Брауна обвинили в совершении уголовного преступления. Певца избил Рианну, что привело к ее госпитализации, и позже признал себя виновным.

Рианна и Эминем, чье настоящее имя - Маршал Мазерс, с тех пор много раз работали вместе, а их песни "Love the Way You Lie" и "The Monster" в 2010 и 2013 года стали мировыми хитами.

После публикации скандального фрагмента на Эминема в социальных сетях обрушилась волна гнева.

"Она - единственная причина, по которой этот идиот был популярен в 2010-х, - пишут пользователи. - Это говорит парень, который заработал миллионы на оскорблении, унижении и угрозах жене и матери своего ребёнка… И, давайте не забывать, своей маме! Кого в 2019 году вообще волнуют слова Эминема?"

