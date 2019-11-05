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Я бы тоже ее избил: в старом треке Эминема нашли жестокие слова о Рианне

Рэпер поддержал Криса Брауна, избившего Рианну в 2009 году

вторник, 5 ноября 2019, 17:34
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В сеть попал отрывок старого трека Эминема, который содержит строки о том, что он встал бы на сторону Криса Брауна, избившего Риану в 2009 году. Издание Business Insider сообщает об этом со ссылкой на социальный новостной сайт Reddit.

На сабреддите r / Eminem пользователь опубликовал семисекундный фрагмент под названием "(SNIPPET) Eminem - Things Get Worse (Rihanna Diss)", который, предположительно, является частью неизданной версии трека Things Get Worse. В нем можно услышать, как Эминем говорит: "Конечно, я на стороне Криса Брауна, я бы тоже ударил суку, если бы после нее мой член начал чесаться".

Согласно комментариям, Эминем написал трек для своего альбома 2009 года "Relapse", который был выпущен спустя несколько месяцев после того, как Брауна обвинили в совершении уголовного преступления. Певца избил Рианну, что привело к ее госпитализации, и позже признал себя виновным.

Рианна и Эминем, чье настоящее имя - Маршал Мазерс, с тех пор много раз работали вместе, а их песни "Love the Way You Lie" и "The Monster" в 2010 и 2013 года стали мировыми хитами.

После публикации скандального фрагмента на Эминема в социальных сетях обрушилась волна гнева.

"Она - единственная причина, по которой этот идиот был популярен в 2010-х, - пишут пользователи. - Это говорит парень, который заработал миллионы на оскорблении, унижении и угрозах жене и матери своего ребёнка… И, давайте не забывать, своей маме! Кого в 2019 году вообще волнуют слова Эминема?"

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