Влад Яма на карантине приобщает жену к танцам - Лилиана поражает мастерством

Судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма проводит карантин в своем загородном доме вместе с семьей. Звездный хореограф уделяет немало времени спорту и, конечно же, не забывает о танцах. Только теперь в роли напарницы выступает его жена Лилиана.

Артист опубликовал в своем Instagram короткое видео, на котором супруги энергично двигаются под знаменитый хит Hit the road Jack. Перед тем, как пригласить любимую на танец, Влад продезинфицировал руки.

"Я-мы сидим дома!... Ну как сидим, танцуем!", - подписал ролик хореограф.

Фолловеры были поражены мастерством Лилианы и тут же поинтересовались, не занимается ли она танцами профессионально. На что Яма ответил: "Бальница... в душЕ".

Остальные подписчики поблагодарили Влада за позитив и попросили снять продолжение: "Позитивчики", "Молодцы! Браво! Приятно на это смотреть", "Ждем продолжения", "Вау! Позитивно, оптимистично и антикороновирусно", "Мало, хочется продолжения".

Украинская певица Оля Полякова провела экскурсию по своему загородному дому, где сейчас проходят ее карантинные будни. Свое эко-поместье она показала Кате Осадчей для программы "Світське життя"

А Надя Дорофеева поделилась с подписчиками в Инстаграм романтическими домашними фото - так знаменитость и ее супруг Владимир Дантес проводят карантин в их новом загородном доме.

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