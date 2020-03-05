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Мое счастье: Влад Яма показал забавное фото с 4-летним сыном

Хореограф опубликовал редкий кадр с Леоном

четверг, 5 марта 2020, 17:55
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Вернувшись из отпуска звездный хореограф Влад Яма продолжает радовать поклонников яркими снимками из Майами. На днях танцор показал, как нежился с женой на пляже, а сейчас поделился фотографией с сыном.

Судья "Танців з зірками" опубликовал в своем Instagram фото, на котором позирует с 4-летним Леоном. Мальчик взобрался папе на плечи и тянется к красной Ferrari, той самой, которую Влад арендовал для Лилианы, чтобы исполнить ее мечту. "Мое счастье", - коротко подписал снимок танцор.

Фото: instagram.com/vladyama_official

Фолловеры Ямы рассыпались в комплиментах, называя хореографа идеальным папой, а его семью - образцовой. "Ваша семья вдохновляет", "Классные такие", "Какая счастливая семья", "Круто", "Банда", - пишут фанаты под постом Влада.

  • Влад Яма редко показывает своего сына. А если и публикует фото мальчика, то всегда лицо закрывает смайликами. Но в день рождения первенца хореограф решил сделать исключение, и опубликовал снимок, на котором можно разглядеть лицо 4-летнего Леона.
  • Также танцор рассказал, что встретил Лилиану в ночном клубе, но сразу подойти не решился. По словам Влада, знакомство произошло спустя две недели в том же заведении.

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