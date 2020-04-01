Джамала показала фото с животиком и рассказала о сложностях второй беременности

Украинская певица Джамала, которая снова готовится стать мамой, рассказала, с какими трудностями столкнулась во время второй беременности.

Об этом исполнительница написала в своем Instagram. Свою публикацию артистка сопроводила снимком, на котором она демонстрирует свои изменившиеся формы.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала рассказала, что свою первую беременность она проводила довольно активно: работа, спорт, встречи с друзьями. У нее была бесконечная череда съемок в шоу, программах, интервью, концерты. Певица даже успевала заниматься йогой и плаванием.

Также активно артистка провела и первую половину второй беременности. Однако в связи с карантином девушке пришлось закрыться дома.

"И сейчас мне сложно сбавить обороты и проводить все время дома. Многие говорят: "Ждешь ребенка? Класс! Отдыхай, лежи, наслаждайся". Я к такому не привыкла, - говорит звезда. - Поэтому остается продолжать заниматься музыкой, записывать каверы, давать интервью по скайпу и постараться меньше есть. А спортзал мне заменяют онлайн-тренировки".

Кроме того, у певицы появились проблемы со сном и с кожей.

"На последних месяцах беременности у меня две сложности: сон (никак не можешь комфортно улечься) и сухость кожи! Ты растягиваешься как шар и думаешь, больше некуда, - поделилась Джа. - Когда ты постоянно дома, кожа сохнет как-то особенно быстро".

О второй беременности Джамала объявила в феврале этого года. Певица опубликовала в Instagram милое семейное фото, на котором трогательно держится руками за округлившийся животик.

Также певица рассказала, как муж отреагировал на ее беременность. Оказалось, что Бекир не сразу обрадовался новости о скором появлении еще одного ребенка.

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