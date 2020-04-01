Рианна планирует стать матерью "с партнером или без него"

Рианна планирует стать матерью как минимум троих детей, и для нее неважно, будет у них отец, или нет. Об этом 32-летняя певица и бизнесвумен рассказала в интервью британскому Vogue.

Рианна подтвердила, что ее долгосрочные отношения с саудовским бизнесменом-миллиардером Хасаном Джамилем недавно закончились, и сейчас она смотрит на жизнь иначе.

"Когда мне исполнилось 32 года, я поняла, что жизнь действительно короткая, - сказала она. - У нас мало времени, чтобы терпеть дерьмо, понимаете? Вы так много накладываете на свою тарелку. Когда вы перегружены, вам нужно начинать избавляться от вещей. И я слишком перегружена. Сейчас я возвращаюсь к черному и белому, моя серая зона закрывается".

Певица призналась, что хочет жить по-другому, и через 10 лет видит себя матерью троих или четверых детей. При этом она готова рискнуть и родить самостоятельно, не дожидаясь нужного человека.

"Общество принижает вас как мать, если в жизни ваших детей нет отца. Но единственное, что имеет значение, это счастье, это единственные здоровые отношения между родителем и ребенком. Единственное, что действительно может воспитать ребенка - это любовь", - считает звезда.

47-летний Эминем больше всего в жизни гордится своими отцовскими навыками. В редком интервью рэпер рассказал, как он воспитал дочь Хэйли, племянницу и приемную дочь.

Ранее в старом треке Эминема нашли жестокие слова о Рианне. Рэпер поддержал Криса Брауна, избившего певицу в 2009 году.

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