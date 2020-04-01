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Сергей Притула повеселил фанов домашним видео - так ведущий провожает сына в школу во время карантина

Посмотрев этот ролик, не улыбнуться просто невозможно

среда, 1 апреля 2020, 16:36
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Из-за введенного в Украине карантина Сергей Притула, который постоянно занят на съемках, наконец-то может насладиться общением с женой и детьми. Ведущий готовит семье вкусные обеды и не забывает снимать смешные ролики.

На одном из таких домашних видео шоумен показал, как провожает сына в школу. На кадрах ролика Дима выходит из кухни в брюках, рубашке и пиджаке, берет рюкзак и направляется к выходу. Звездный папа желает ему удачного дня, после чего мальчик идет к себе в комнату и садится за компьютер.

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Публикация от Сергій Притула (@siriy_ua)

"Провел малого в школу. В обед заберу обратно", - подписал ролик Притула.

Фолловеры шоумена пришли в восторг от видео, многие написали, что их утро на карантине проходит именно так, только еще и с продленкой.

"Спасибо за настроение", "А у нас еще и лагерь после школы", "Я примерно также хожу на работу", "Это видео сделало мой день", "Это очень смешно", "Я так на работу хожу", - пишут комментаторы.

  • Судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма проводит карантин в своем загородном доме вместе с семьей. Звездный хореограф уделяет немало времени спорту и, конечно же, не забывает о танцах. Только теперь в роли напарницы выступает его жена Лилиана.
  • А певица Настя Каменских записала новый влог, который посвятила карантину. Артистка показала фанам, как сейчас проходят ее будни.

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