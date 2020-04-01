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Владимир Остапчук заявил о романе со звездой "Дизель Шоу" - вот только ему не поверили

Телеведущий снова отличился

среда, 1 апреля 2020, 12:28
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Украинский телеведущий Владимир Остапчук не смог устоять перед веселой атмосферой 1 апреля и решил выдать свою шутку. Темой розыгрыша стала его личная жизнь, которая в последнее время так активно обсуждается в прессе.

Шоумен опубликовал в своем Instagram совместное фото с актрисой "Дизель Шоу" Викторией Булитко и написал: "Не могу больше скрывать свою Любовь. Вот она - владелица "руки" и новая девушка Остапчука. Сразу скажу, что свои чувства мы бережно охраняли от чужих глаз. Спасибо за поддержку и то, что не осуждаете".

Разумеется, подписчики телеведущего не восприняли его слова всерьез и написали, что мог бы придумать шутку оригинальнее.

"И тебя с праздником", "Прикол должен быть драматичнее", И вас с 1 апреля", "И тебя с днем смеха. Слабовато, но пойдет", "Можно было что-то оригинальнее придумать", - пишут комментаторы.

  • Владимир Остапчук публично объявил о разрыве с женой еще осенью прошлого года. Однако до сих пор их брак официально не расторгнут. Супруга телеведущего дала объяснение.
  • Недавно жена телеведущего Елена Войченко дала откровенное интервью, в котором рассказала о многочисленных изменах Владимира Остапчука, обвинила его в безразличии к детям и пожаловалась на нерегулярные выплаты.

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