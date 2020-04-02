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Победительница Х-фактора откровенно рассказала об издевательствах в школе

Девушка поделилась неприятными воспоминаниями

четверг, 2 апреля 2020, 14:42
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Победительница вокальных проектов "Голос.Діти-3" и "Х-фактор-10" Элина Иващенко столкнулась с буллингом в школе. По словам 18-летней певицы, ей пришлось пережить много издевательств по поводу ее фигуры и увлечения музыкой.

Об этом юная артистка рассказала в программе "Життя відомих людей". "В школе с одноклассниками я не находила общего языка, - вспоминает Элина. - Приходила домой и плакала. Меня сравнивали с домашними животными. Настолько было обидно, когда говорили: иди пой в сарае или иди пой возле коров".

Фото: instagram.com/elina.ivashchenko_official

Поводом для травли также была внешность девушки. "Я была очень большой пышечкой, всегда была крупнее и выше своих сверстников, поэтому всегда на это обращали внимание. Мне было очень неприятно", - поделилась Элина.

По словам певицы, только участием в проекте "Голос.Діти" она "смогла всем доказать, что она чего-то в этой жизни стоит".

Напомним, что после победы в детском шоу, Элина выиграла вокальный проект "Х-фактор", финал которого состоялся в декабре 2019 года. После этого певица пробовала свои силы в Национальном отборе на Евровидение-2020, но до финала дойти не смогла.

  • Ранее Jerry Heil призналась, что становилась жертвой издевательств среди одноклассников. Певица дала совет подросткам, которые столкнулись с буллингом в школе.
  • Жертвой буллинга также становилась украинская певица Злата Огневич. Одноклассникам не нравилось, что она была слишком смуглой и одевалась в секонд-хенде.

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