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Украинская актриса с коронавирусом рассказала о самочувствии и симптомах

22-летняя знаменитость идет на поправку

четверг, 2 апреля 2020, 13:16
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Актриса украинского происхождения Иванна Сахно, которая борется с коронавирусом, идет на поправку. Звезда фильмов "Тихоокеанский рубеж 2" и "Шпион, который меня кинул" сообщила, что чувствует себя намного лучше.

Об этом 22-летняя знаменитость написала в своем Instagram. "Мои симптомы начали угасать и последние два дня мне уже стало лучше. Даже помыла окно", - поделилась Иванна.

Актриса призвала поклонников соблюдать карантин и заботиться друг о друге.

"Пожалуйста, продолжайте оставаться дома и заботиться друг о друге. Мир удивительный и все мы хотим как можно скорее увидеть его снова. Давайте для этого делать правильные шаги", - написала Сахно.

Напомним, что о положительном тесте на Covid-19 Иванна сообщила 21 марта. Девушка не уточнила, как и где подхватила инфекцию, но до этого она публиковала фото из Мадрида.

  • Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко победила коронавирус, которым заразилась в начале марта. Девушка объяснила, зачем рассказала о болезни в соцсети.
  • Главный герой второго сезона романтического реалити "Холостяк" телеканала СТБ Френсис Метью, который заявил, что заразился коронавирусом, считает, что подхватил Covid-19 в тренажерном зале.

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