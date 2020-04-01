Принц Чарльз согласился платить миллионы долларов за охрану Гарри и Меган в США

Принц Чарльз заплатит более $ 2,5 млн за охрану своего сына Гарри, его жены Мегна и внука Арчи, которые в настоящее время живут в США. Это сообщение появилось в СМИ после того, как Дональд Трамп в Twitter заявил, что королевской паре придется самостоятельно платить за свою безопасность, пишет Daily Mail.

Фото: instagram.com/theroyalfamily

Позиция Дональда Трампа относительно проживания принца Гарри и Меган на территории США оказалась резкой. "Я большой друг и поклонник Королевы и Соединенного Королевства. Сообщалось, что Гарри и Меган, покинувшие Великобританию, будут постоянно проживать в Канаде. Теперь они покинули Канаду ради США, однако США не будут платить за их охрану. Они должны заплатить!" - говорится в его заявлении.

Пара ответила, что их безопасность финансируется в частном порядке, и теперь королевский источник рассказал таблоиду, что этими занимается принц Чарльз, 71-летний наследник престола в Великобритании.

"Чарльз согласился сделать Сессекским частный взнос. Пока неизвестно, сколько и для чего он используется, но считается, что он составляет около 2 миллионов фунтов стерлингов, - сказал инсайдер. - Тем не менее, у принца Уэльского нет бесконечной суммы денег. Хотя его ежегодный доход от герцогства Корнуолл составляет около 26 миллионов долларов".

Напомним, что Гарри и Меган покинули свой укромный особняк в Канаде и отправились в Лос-Анджелес на частном самолете до того, как границы страны закрыли в связи с эпидемией коронавируса.

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