Дуэйн Джонсон умилил соцсети видео, на котором учит 4-летнюю дочь профилактике коронавируса

Дуэйн Джонсон дал родителям мастер-класс, как научить детей правильно мыть руки во время эпидемии коронавируса. "Скала" записал видео, на котором его маленькая дочь Тия сидит у раковины в ванной комнате, пока он моет ей руки и напевая песню из мультфильма "Моана", в котором озвучил одного из главных персонажей.

Для профилактики коронавируса людям советуют мыть руки в течение 20 секунд. Чтобы убедиться, что они делают это достаточно долго, многие врачи советуют напевать песни, и Джонсон выбрал свой главный музыкальный хит.

"Перед тем, как я пойду в душ, малышка Тия требует, чтобы я спел ей рэп из песни "Welcome" из "Моаны", - написал он. - Несколько недель назад мы поняли, что эта часть песни отлично развлекает малышей, пока они моют руки".

На видео слышно, как маленькая Тия подпевает отцу, а также говорит зрителям, чтобы они оставались в безопасности и были здоровы.

Видео Джонсона набрало более 15 млн просмотров, и пользователи со всего мира не перестают умиляться его отцовским качествам. Тем временем людям в США рекомендовали оставаться дома за исключением поездок на работу, за едой и лекарствами, посещений врачей и ежедневных физических упражнений.

Ранее Дэуйн Джонсон вместе с Леди Гагой и Шварценеггером стал одним из звезд, призавших фанов соблюдать карантин. "Надо защищать наших детей, супругов, близких и стариков, - считает "Скала".

Ким Кардашьян тем временем передумала рожать пятого ребенка, посидев с детьми на карантине. Звезда поняла, что не сможет уделять детям достаточно внимания.

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