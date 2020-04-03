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Мама, подвинься: 15-летняя дочь Хайди Клум решила стать моделью

Юная Лени надеется покорить мир моды вслед за мамой

пятница, 3 апреля 2020, 15:59
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46-летняя Хайди Клум воспитывает четверых детей, но лишь одна из них готова пойти по стопам матери и покорить мир моды. Об этом немецкая супермодель рассказала в интервью People.

Пока единственной, кто хочет пойти по моим стопам, является моя старшая дочь Лени, - сказала Клум, которая также является мамой 14-летнего Генри, 13-летнего Йохана и 10-летней Лу. - Я никогда не подталкивала [своих детей] к тому, чтобы что-то делать, но Лени чувствует естественную тягу к миру моды. Она начала с того, что сказала: Хорошо, подвинься. Дай мне взять это дело на себя. Но это определенно беспощадный бизнес. Он сильно изменился за эти годы. Когда я начала работать в 1992 году, все было по-другому.

Хайди Клум считается одной из самых известных моделей в мире. Долгое время она была ведущим ангелом Victoria's Secret, снималась для обложек популярных журналов, сыграла в нескольких фильмах и сериалах. Трое младших детей Клум родила от британского певца Сила, а старшую Лени - от бизнесмена Флавио Бриаторе, с которым рассталась еще во время беременности. Сейчас 46-летняя красавица замужем за 30-летним гитаристом немецкой группы Tokio Hotel.

  • Ранее Хайди Клум пришлось расстаться с молодым мужем из-за подозрений на коронавирус. Ради безопасности супермодель и ее любимый согласились на временную разлуку.
  • 30-летняя модель Victoria's Secret попала в больницу с коронавирусом. Александра Грэм описала тяжелые симптомы инфекции, которые приняла за отравление.

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