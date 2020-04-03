Свадьба во время карантина: украинские актеры поженились в масках и праздничных толстовках

Молодые украинские актеры Максим Самчик и Ангелина Трандафилова поделились с фанатами радостной новостью - они стали мужем и женой. Звезды сериалов "Первые ласточки" и "Новенькая" на Новом канале тайно расписались 2 апреля, на церемонии влюбленные были только вдвоем.

Фото с праздника влюбленные опубликовали на своих страничках в Instagram. "Теперь я официально могу сказать, что у меня лучший муж в мире. Люблю", - написала Ангелина.

Фото: instagram.com/angelina_trandafilova

Вместо смокинга и подвенечного платья жених и невеста выбрали белые толстовки с символами свадьбы, светлые джинсы и кроссовки. Незаменимым атрибутом во время карантина стали черные защитные маски.

Фото: instagram.com/angelina_trandafilova

Новоиспеченные супруги признались, что пришли на роспись вдвоем не только из-за коронавируса. О таком формате свадьбы они договорились еще до начала эпидемии.

"У нас были разговоры и споры о том, какую свадьбу делать, и делать ли вообще еще до того, как подавали заявление, – рассказывает девушка Новому каналу. – Я всегда хотела не пышную свадьбу, а более-менее классическую, максимум с 20-25 гостями (самые близкие). И чтобы отец повел к алтарю, танец с папой, первый танец с женихом. А Макс хотел, наоборот, чтобы были только мы вдвоем. Решали, решали, и, в итоге, я согласилась на такую свадьбу, ведь это действительно в первую очередь наше событие, и совершенно об этом не жалею. Это был момент, когда только мы вдвоем".

Фото: instagram.com/max_samchyk

Актриса добавила, что они решили не рассказывать родственникам, а расписаться тайно.

"Но и самым тяжелым для меня было молчание, – признается Ангелина. – Особенно когда разговариваешь с сестрой, родителями, подружками. Так хотелось сказать, что я выхожу замуж, но нет – нужно было хранить эту тайну".

Фото: instagram.com/angelina_trandafilova

1 апреля украинские актеры Наталка Денисенко и Андрей Фединчик отпраздновали третью годовщину свадьбы. Влюбленные планировали устроить пышное гуляние, но карантин внес свои коррективы в их планы.

Ведущие Нового канала запустили флешмоб #ЗалишайсяВдома и призвали украинцев не покидать дома без крайней необходимости. Теперь Сергей Притула, который постоянно занят на съемках, наконец-то может насладиться общением с женой и детьми.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.